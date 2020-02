Primarie democratiche Nevada: trionfo Sanders, Biden secondo. Esulta Trump

Bernie Sanders stacca i rivali e trionfa ai caucus democratici del Nevada, terzo round delle primarie per la nomination presidenziale che decreterà lo sfidante di Donald Trump alle elezioni Usa 2020 del prossimo 3 novembre. L'anziano radical diventa ora il favorito numero uno per la conquista della candidatura Dem, essendo passato in testa per numero di delegati dopo la precedente vittoria in New Hampshire e il secondo posto in Iowa.

"Abbiamo vinto i caucus del Nevada e abbiamo vinto alla grande", ha affermato la sua campagna mentre il senatore del Vermont festeggia il risultato parlando ai sostenitori dal Texas, a San Antonio. Secondo le proiezioni della Cnn si tratterebbe di un vero e proprio trionfo, con circa il 44 per cento delle preferenze. Oltre 20 punti di distacco sul secondo arrivato. A incidere anche l'alta percentuale di elettori latini, una delle minoranze che Sanders riesce a intercettare meglio degli altri candidati.

A festeggiare c'è anche Joe Biden, che prova a risorgere dopo i fallimentari risultati delle prime due uscire. L'ex vicepresidente con Barack Obama è infatti arrivato al secondo posto, pur con un netto distacco rispetto a Sanders. "Siamo vivi, stiamo tornando e vinceremo", ha detto Biden parlando ai sostenitori a Las Vegas. "Ora andiamo vincere in Carolina del Sud e al Super Tuesday", ha aggiunto. Le primarie nella Carolina del Sud, considerata una roccaforte per Biden, sono in calendario il prossimo 29 febbraio.

Pete Buttigieg, che aveva vinto all'esordio in Iowa, si ferma al terzo posto, con Elizabeth Warren che continua ad arrancare al quarto posto. Più dietro Amy Klobuchar, che era arrivata a sorpresa al terzo posto nel New Hampshire.

I risultati del Nevada sono stati accolti con favore anche dallo stesso Trump. "Sembra che il pazzo Bernie abbia fatto bene in Nevada. Biden e gli altri sono deboli e non c'è possibilità che mini-Mike Bloomberg possa rilanciare la sua campagna dopo la peggiore perfomance della storia in un dibattito presidenziale. Congratulazioni Bernie, e non ti far strappare" la vittoria, ha twittato il presidente, che sa che sfidando Sanders avrebbe davanti una campagna elettorale facilmente leggibile.