Putin fa riscrivere Wikipedia, la nuova versione russa: lo Zar come un "santo"

Russia, la nuova versione di Wikipedia tutta a favore di Putin. Cambia il racconto della guerra

La guerra nell'era di internet passa anche dal web. Per questo Vladimir Putin ha deciso di clonare e far riscrivere Wikipedia, l'enciclopedia online più grande del mondo, un riferimento per miliardi di persone. La nuova versione è stata commissionata per non gettare ombre sul governo russo e per raccontare la guerra come piace a Putin. Si chiama Ruwiki, ed è una versione tradotta e arricchita dell'originale, che segue le stesse rigorose regole di edizione degli altri Paesi. La versione "statale". I nuovi articoli escludono le menzioni di "agenti stranieri", la designazione del governo russo per qualsiasi persona o entità che esprima opinioni sul governo ed è sostenuta, finanziariamente o in altro modo, da una nazione esterna. Il direttore della nuova versione di Wikipedia Vladimir Medeyko ha annunciato per la prima volta il progetto di copiare e censurare gli 1,9 milioni di articoli di Wikipedia in lingua russa a giugno.

L'obiettivo, ha detto all'epoca, era quello di modificarli in modo che le informazioni fossero "affidabili" come fonte per tutti gli utenti russi. L'agenzia indipendente Bumaga ha riferito ad agosto che circa 110 articoli sulla guerra in Ucraina mancavano per intero, mentre altri sono stati gravemente modificati. Ruviki esclude anche gli articoli sulle denunce di torture nelle carceri e sugli scandali dei rappresentanti del governo russo. Ci sarebbero stati 205.000 cambiamenti negli articoli sulla libertà di parola; 158.000 modifiche agli articoli sui diritti umani; 96.000 modifiche agli articoli sui prigionieri politici; e 71.000 modifiche agli articoli sulla censura in Russia.