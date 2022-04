Putin lo ha fatto davvero. Da oggi Polonia e Bulgaria sono senza il gas russo

Guerra Russia Ucraina, Gazprom adesso sta chiudendo i rubinetti

L'escalation della guerra in Ucraina è partita ufficialmente. Putin è passato dalle parole ai fatti. Da oggi la Polonia e la Bulgaria infatti non potranno più accedere al gas russo, Mosca ha chiuso i rubinetti con un preavviso di appena un giorno. Adesso si teme l'effetto a catena su altri Paesi, Italia compresa. Il colosso russo Gazprom ha sospeso le consegne. Lo hanno riferito i due Paesi, dicendo di essersi preparati. "Il 26 aprile 2022, Gazprom ha informato (la società polacca del gas) PGNiG della sua intenzione di sospendere completamente le consegne ai sensi del contratto Yamal il 27 aprile", ha affermato la società polacca in un comunicato stampa. "Bulgargas EAD ha ricevuto la notifica che le consegne di Gazprom Export saranno sospese dal 27 aprile 2022", ha fatto sapere poco dopo anche il ministero dell'Economia bulgaro. Il paese dei Balcani dipende per oltre il 90% dal gas di Mosca. I due Paesi membri della Nato e dell'Unione Europea (Ue), tuttavia, si dicono pronti a ottenere il gas mancante da altre fonti.

"Non mancherà il gas nelle case polacche", ha scritto da Varsavia su Twitter il ministro del Clima, Anna Moskwa. "Sin dal primo giorno di guerra, abbiamo dichiarato di essere pronti per la completa indipendenza dalle materie prime russe", ha spiegato. Sono state intraprese “azioni per trovare soluzioni alternative per la fornitura di gas naturale e per far fronte alla situazione”, ha sottolineato da parte sua il governo bulgaro in un comunicato stampa, assicurando che “al momento” non è prevista alcuna misura di restrizione dei consumi. Dopo l'introduzione delle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, il Cremlino ha avvertito i paesi dell'Ue che la loro fornitura di gas sarebbe stata interrotta se non avessero pagato in rubli dai conti russi. Mosca ha chiarito, tuttavia, che il prezzo del gas è rimasto denominato nella valuta dei contratti in corso, il più delle volte in euro o dollari, e che i clienti avrebbero dovuto effettuare una semplice transazione di cambio in Russia.

