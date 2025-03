Putin agli oligarchi russi (prima di sentire Trump): annessione di 5 regioni o prenderò anche Odessa

Ucraina, Putin svela il suo vero grande obiettivo: il porto di Odessa russo

La tregua in Ucraina si avvicina, ma a che prezzo per Kiev? Le telefonate di Trump con Putin prima e con Zelensky poi fanno pensare a una svolta. Da domenica a Gedda, in Arabia Saudita, inizieranno i negoziati ufficiali ma la Russia punta al bottino pieno. Si è capito dall'incontro che Putin ha avuto con gli oligarchi russi prima della telefonata con Trump. Anche se la rivelazione di Kommersant - riportata da La Repubblica - riguardo a frasi dette in un incontro a porte chiuse potrebbe essere un bluff per fare pressione su Kiev. Putin non solo non avrebbe rinunciato a nessuna delle condizioni enunciate lo scorso giugno per porre fine alla sua offensiva in Ucraina, ma sarebbe anche pronto ad alzare ulteriormente la posta prendendo di mira — almeno a parole — anche "Odessa e gli altri territori che ora appartengono all’Ucraina" se non sarà accontentato.

Dopotutto gli ucraini "non hanno il tempo di scavare trincee", avrebbe detto martedì parlando a porte chiuse ai 90 delegati del Congresso dell’Unione russa degli imprenditori e industriali (Rspp), altrimenti detto "club degli oligarchi". Il sito Moscow Times ne ha fatto una sintesi ancora più brutale: "Putin è pronto a marciare su Odessa se Kiev non accetterà le condizioni russe per la pace". Proprio martedì, fonti ucraine citate dal New York Times avevano detto di temere che "Trump potesse sostenere rivendicazioni di Putin" riguardo al "porto strategico di Odessa".

Segno, secondo alcuni osservatori, che queste richieste sarebbero già state trasmesse da Mosca a Washington e da Washington a Kiev. Senza dimenticare le condizioni avanzate da Mosca, compreso lo stop alle forniture di armi. Zelensky ha ribadito a Trump che "gli ucraini vogliono la pace, motivo per cui abbiamo accettato la proposta di un cessate il fuoco incondizionato". Chi l’ha rifiutata martedì è stato Putin, e quindi se oggi le armi non tacciono è colpa sua. Il leader ucraino però ha aggiunto: "Riteniamo che tali passi siano necessari per creare la possibilità di un accordo completo durante il cessate il fuoco. Crediamo che insieme all’America, al presidente Trump e sotto la guida Usa, si possa raggiungere una pace duratura quest’anno".