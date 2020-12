Putin: "Se fossero stati i russi ad avvelenare Navalny, sarebbe morto"

Vladimir Putin, presidente russo, ha escluso l'ipotesi di un coinvolgimento dei servizi segreti russi nell'avvelenamento di Alexei Navalny, suo principale oppositore, e la spiegazione che fornisce è molto semplice: se fossero stati i russi, sarebbe morto.

"Il paziente della clinica di Berlino ha il sostegno dei servizi americani (...) E così com'è, deve essere monitorato dai servizi segreti. Ma questo non significa che sia stato avvelenato. Chi ne avrebbe bisogno?", ha spiegato Putin nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Se avessimo voluto, il lavoro sarebbe stato completato", ha sbottato, sostenendo che che Navalny accusa il Cremlino per potenziare il suo profilo politico come figura di punta dell'opposizione.

Putin si rifiuta di pronunciare il nome del suo detrattore e si riferisce a lui in relazione al luogo del suo ricovero in ospedale dopo il suo sospetto avvelenamento. Ha analizzato una recente inchiesta di diversi media, tra cui Bellingcat, Cnn e Der Spiegel, che indica la zampa dell'Fsb, gli eredi dei servizi segreti del Kgb di cui Putin era un tempo il leader, dietro il tentativo di omicidio contro Navalny. "Questa non è un'inchiesta, ma la legittimazione del contenuto (preparato) dai servizi segreti americani", ha detto.

"Se ci fosse stato un tale desiderio, sarebbe stato realizzato", ha detto Putin con una risatina, riferendosi all'ipotesi di uccidere Navalny, il quale era stato male il 20 agosto durante un volo interno in Russia, per poi essere trasportato in Germania in coma per essere curato, due giorni dopo.

Laboratori in Germania, Francia e Svezia e test condotti dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche hanno stabilito che era stato esposto a un agente nervino Novichok dell'era sovietica. Le autorità russe hanno respinto con veemenza le accuse di coinvolgimento nell'avvelenamento.

Lunedì, come riporta l'agenzia La Presse, il gruppo investigativo Bellingcat e The Insider ha pubblicato un'inchiesta in cui si afferma che gli agenti dell'Fsb, l'agenzia di sicurezza interna russa, che è uno dei principali successori del Kgb, hanno seguito Navalny durante i suoi viaggi dal 2017, avevano "una formazione specializzata in armi chimiche, chimica e medicina" e "erano nelle vicinanze dell'attivista dell'opposizione nei giorni e nelle ore dell'intervallo di tempo durante il quale è stato avvelenato".

L'indagine, condotta da Bellingcat e The Insider in collaborazione con Cnn e Der Spiegel, ha identificato i presunti agenti e laboratori dell'Fsb in cui sono stati prodotti veleni come Novichok dopo aver analizzato i metadati telefonici e le informazioni sui voli, e ha menzionato due casi nel 2019 e nel 2020, in cui Navalny o sua moglie Yulia hanno sofferto di sintomi inspiegabili.

Secondo Navalny, l'indagine ha dimostrato oltre ogni dubbio che gli agenti dell'Fsb hanno cercato di ucciderlo su ordine di Putin. Nel suo primo commento dopo la pubblicazione del rapporto, Putin ha accusato l'inchiesta di aver fatto affidamento sui dati forniti dalle agenzie di spionaggio statunitensi, anche se i suoi autori hanno negato qualsiasi collegamento con gli Stati Uniti o altri servizi di intelligence occidentali.