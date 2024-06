Putin: "Verso Trump persecuzione giudiziaria. Usa lottano per loro leaderhip"

Putin: "Nei confronti di Trump una persecuzione giudiziaria"

Per la Russia non importa chi vincerà le elezioni negli Usa e Mosca non ha mai avuto "una relazione speciale con Donald Trump". Ma nei suoi confronti c'è una "persecuzione giudiziaria". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista esclusiva all'ANSA e ad alcune delle principali agenzie internazionali. E ancora: "Gli USA non combattono per l'Ucraina ma per la propria leadership nel mondo, e per questo non vogliono che la Russia prevalga".

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è un politico della vecchia scuola ed è prevedibile, ha detto il presidente russo Vladimir Putin: "Tutti hanno preso con scetticismo la mia dichiarazione su Biden, ma hanno anche visto in essa una sorta di attacco nascosto al presidente Biden, ma in realtà è un politico della vecchia scuola", ha detto Putin in un incontro con i rappresentanti delle agenzie di stampa internazionali.