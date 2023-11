Rama: "Questi del Pd sono pazzi, un partito perso. Schlein? Non la conosco"

Migranti, Rama risponde al Pd: "Ma quali lager, noi rispettiamo la dignità delle persone"

Edi Rama adesso contrattacca, dopo le dichiarazioni di ieri del responsabile degli esteri dei dem Provenzano "va cacciato dal Pse, ha tradito i nostri valori", ora a parlare è il presidente albanese che ha siglato l'accordo sui migranti con Meloni. "Il Pd è un partito perso: sono pazzi. Ho parlato con loro, - dice Rama a Il Foglio - sono amareggiati ma non hanno intenzione di presentare nulla contro di me. Sarebbero ridicoli e oltretutto le procedure di espulsione non funzionano così. Non esiste. Forse sarebbe meglio aspettare. Forse faranno una smentita o si spiegheranno meglio. Questo é tutto così surreale. Se ho parlato con Elly Schlein? No, proprio non la conosco. Ho pochi contatti nel Pd". Rama non si aspettava tutto questo polverone per l'accordo siglato. "Mi fa un po' sentire male - dice in tv da Del debbio su Rete 4 - il fatto che questa è un'intesa fatta come si fa tra Stati dell'Unione Europea, il solo il fatto che l'Albania non sia uno stato della Ue la renderebbe un'intesa per aprire una Guantanamo, ma di cosa parliamo".

Per il premier albanese, che ha ricordato che centri come quelli che si realizzeranno in Albania esistono in altri Paesi come la Grecia che è nella Ue, "e non mi pare che qualcuno abbia lanciato l'allarme lager o Guantanamo", quello con l'Italia è "un accordo fatto con molta attenzione e molto rispetto di quelle persone che poi saranno il soggetto di questa operazione". "Noi non vogliamo fare qualcosa che non rispetti la dignità di queste persone - ha aggiunto Rama collegato da Parigi dove parteciperà domani al Forum della Pace - al contrario, esattamente perché vogliamo rispettare la dignità di queste persone siamo stati cautissimi con i numeri, le modalità". Il premier albanese ha poi chiarito che nei centri non ci saranno "solo uomini", dal momento che l'esclusione interessa solo minori e donne incinte, e spiegato che "esperti italiani ed albanesi che hanno lavorato all'accordo da tutti i punti di vista e anche dal punto di vista del diritto internazionale. Io l'ho fatto per aiutare l'Italia ma se per il Pd questa cosa non é di sinistra...".