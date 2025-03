Re Carlo cancella tutti gli appuntamenti. Buckingham Palace: effetti collaterali per la cura del cancro

Re Carlo e i problemi legati alla cura del cancro, viaggio in Italia a rischio

Un comunicato ufficiale di Buckingham Palace mette apprensione per le condizioni di salute di re Carlo III: cancellati tutti gli appuntamenti a causa di "effetti collaterali" dal suo trattamento contro il cancro. Carlo ha deciso di rendere pubblica la sua diagnosi di cancro nel febbraio 2024. Ma non ha mai rivelato il tipo di cancro di cui soffre, e il palazzo ha solo confermato che il suo trattamento continuerà fino al 2025. "A seguito del trattamento medico programmato e in corso per il cancro - si legge nella nota - questa mattina, il re ha sperimentato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale". "Gli impegni pomeridiani di Sua Maestà sono stati quindi rinviati", ha aggiunto il comunicato, precisando che il 78enne capo di Stato britannico è poi tornato nella sua casa di Clarence House.

"Come misura precauzionale, in base a un parere medico, anche il programma di oggi (venerdì) sarà riprogrammato". Carlo, che ha trascorso la maggior parte della sua vita all'ombra della madre, l'amata regina Elisabetta II, è diventato re dopo la sua morte, avvenuta l'8 settembre 2022. Al momento, però, il viaggio di Carlo e Camilla in Italia, previsto per l'inizio di aprile non è stato cancellato anche se dopo l'ultimo bollettino medico resta a rischio. Non sono ancora state confermate nuove date, dopo che i due hanno rinviato il previsto incontro con Papa Francesco in Vaticano, in seguito al parere dei medici del pontefice, che era stato programmato per l'inizio del viaggio di aprile.