Regina Elisabetta morta. Draghi: "Protagonista storia mondiale". Le reazioni

Draghi: Elisabetta II protagonista storia mondiale, cordoglio

"La Regina Elisabetta - si legge in una nota - è stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto delle istituzioni e della democrazia. È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo. Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione". "Il suo spirito di servizio, la sua dedizione al Regno Unito e al Commonwealth, la profonda dignità con cui ha ricoperto la sua carica per un periodo così lungo sono state una fonte incessante di ammirazione per generazioni. Alla Famiglia Reale, ai Governi e a tutti i cittadini del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth, le più sentite condoglianze"

Regina Elisabetta morta, Macron posta una foto della sovrana. "Amica della Francia e regina di cuori"

Emmanuel Macron rende omaggio alla REGINA Elisabetta, morta oggi all'età di 96 anni, twittando una foto della sovrana con un vestito color indaco e l'immancabile borsetta. "Sua Maestà la REGINA Elisabetta II ha incarnato la continuità e l'unità della nazione britannica per oltre 70 anni. Conservo il ricordo di un'amica di Francia, una REGINA di cuori che ha segnato per sempre il suo Paese e il suo secolo".

Regina Elisabetta morta: Metsola, ha plasmato la storia, era la Grande

"Pochi hanno plasmato la storia globale come sua maesta' la regina Elisabetta II. Il suo impegno indissolubile per il dovere e il servizio e' stato un esempio per tutti. Il mondo piange con il suo popolo nel Regno Unito e oltre. Era veramente la regina Elisabetta la Grande. Possa riposare in pace". Lo ha dichiarato in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Regina Elisabetta morta: Lagarde, "Regina è stata faro della stabilità e ha mostrato infallibile senso del dovere"

"La REGINA Elisabetta II è stata un faro di stabilità e ha mostrato un infallibile senso del dovere durante i suoi 70 anni di regno. I miei pensieri vanno alla famiglia reale, al popolo del Regno Unito e del Commonwealth in questo momento molto triste". Ad affermarlo in un tweet è la presidente della Bce, Christine Lagarde ricordando la REGINA Elisabetta II scomparsa oggi.

Regina Elisabetta, Guterres, addolorato per la sua scomparsa

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Sua Maesta' la regina Elisabetta. Vorrei rendere omaggio alla sua dedizione incrollabile e permanente al servizio del suo popolo. Il mondo ricordera' a lungo la sua devozione e leadership", ha spiegato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "In quanto Capo di Stato piu' longevo del Regno Unito, la regina e' stata ampiamente ammirata per la sua grazia, dignita' e dedizione in tutto il mondo - ha aggiunto -. E' stata una presenza rassicurante durante decenni di cambiamenti radicali, inclusa la decolonizzazione dell'Africa e dell'Asia e l'evoluzione del Commonwealth"

Regina Elisabetta morta: Salvini, preghiera per la Regina e sua famiglia

"Una preghiera per la Regina e per la sua famiglia, un pensiero a tutto il popolo britannico". Cosi' Matteo Salvini su twitter dopo la morte della Regina Elisabetta II.