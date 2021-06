Repubblica Ceca: Milos Zeman definisce "disgustose" le persone transgender

Milos Zeman, Presidente della Repubblica Ceca, definisce “disgustose” le persone transgender.

Il suo sprezzante giudizio è stato pronunciato nel corso di un’intervista alla CNN, nella quale ha commentato la discussa legge dell’Ungheria sul bando a tutti i riferimenti alla diversità nei programmi educativi per bambini.

Zeman ha preso le parti di Viktor Orban affermando che ogni ingerenza nelle scelte interne di un Paese membro dell’Unione Europea è sbagliata e aggiungendo: “Non vedo ragioni per non essere d’accordo con lui. Posso capire i gay, le lesbiche e così via. Ma sapete cosa non capisco affatto? Queste persone transgender! Per me sono intrinsecamente disgustose”.

Le parole di Zeman fanno seguito all’allarme lanciato dal gruppo di attivisti ILGA-Europe, secondo il quale la Repubblica Ceca potrebbe inserirsi nel solco tracciato dall’Ungheria e dalla Polonia con i loro provvedimenti illiberali: una proposta di legge sul matrimonio omosessuale, ad esempio, giace da tempo negli archivi del parlamento ceco.