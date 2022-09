Riservisti russi, fratture alle mani indolore per evitare di andare in guerra

Guerra Russia Ucraina, tutti i tentativi per evitare il reclutamento

La guerra in Ucraina continua senza sosta da sette mesi e non accenna a fermarsi. Anzi, dopo l'annuncio fatto da Putin di voler richiamare i riservisti russi per combattere e la decisione di indire dei referendum per annettere le città conquistate al territorio russo, la situazione è ulteriormente peggiorata. Il clima a Mosca è cambiato, adesso la gente ha davvero paura di essere arruolata e tenta ogni stratagemma. C’è chi offre biglietti aerei con prezzo quintuplicato come i bagarini e chi propone di rompere una mano in maniera indolore, in cambio soltanto di 1.500 rubli (meno di 25 euro): obiettivo, fuggire al reclutamento nell’esercito russo.

Molti russi hanno iniziato a cercare modi per lasciare la Federazione Russa, in base al riscontro delle ricerche sul web. La ricerca “Come lasciare la Russia?” è diventata molto popolare nel segmento in cirillico di Google. Molti russi erano interessati a questo problema all’inizio dell’invasione dell’Ucraina, il 24 febbraio, ma dopo che sui media si sono diffuse voci sull’annuncio della mobilitazione, le statistiche sono aumentate in modo significativo. Come stanno aumentando le ingessature negli ospedali a causa di fratture di braccia e mani.