Danni alle "pietre d'inciampo" a Roma. Vienna, svastiche nel cimitero ebraico

In fiamme sezione ebraica cimitero Vienna, svastiche su muri

Durante la notte e' stato appiccato un incendio nella sezione ebraica del cimitero centrale di Vienna e sui muri esterni sono state disegnate delle svastiche. Lo scrive sui social il presidente della comunita' ebraica di Vienna, Oskar Deutsch. L'incendio, ha aggiunto Deutsch, ha bruciato l'atrio d'ingresso di una sala cerimoniale ma non ha causato feriti. I vigili del fuoco e la polizia stanno indagando. Il portavoce dei vigili del fuoco, Gerald Schimpf, ha dichiarato all'agenzia di stampa Austria che l'incendio sarebbe scoppiato durante la notte e si era in gran parte estinto quando i vigili del fuoco sono stati allertati poco dopo le 8 del mattino. Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha condannato "con la massima fermezza" l'attacco al cimitero ebraico: "l'antisemitismo non ha posto nella nostra societa'", ha scritto Nehammer su X, "spero che i colpevoli vengano trovati rapidamente".

Salgono a 4 pietre d'inciampo oltraggiate a Roma

Sono quattro in totale le pietre d'inciampo oltraggiate a Trastevere, al centro di Roma. Alle prime due - dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto -, si sono aggiunte questa mattina quelle dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino in via Mameli. Sono in corso accertamenti da parte della polizia.

SHOAH: PUCCIARELLI (LEGA), 'DANNEGGIAMENTO PIETRE INCIAMPO ATTO ALLARMANTE'

''Quanto accaduto nel quartiere di Trastevere, dove due pietre d'inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah, sono state danneggiate, è molto preoccupante. Se sarà accertato l'atto di profanazione, ci troviamo di fronte a un episodio gravissimo e inaccettabile. I fatti di antisemitismo in tutta Europa sono riprovevoli e da condannare sempre e comunque, senza se e senza ma. Sabato 4 novembre saremo in piazza a Milano anche per ribadire la difesa dei diritti umanitari e della nostra civiltà''. Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa e presidente commissione Diritti umani a Palazzo Madama.

Roma: Boschi (Iv), annerire pietre d'inciampo macabro gesto simbolico

"Annerire le pietre d'inciampo è il macabro gesto simbolico di chi cerca di cancellare il ricordo di quanti hanno vissuto l'orrore nazifascista, degli ebrei che hanno perso la vita nei campi di sterminio. E allarma che nel cuore dell'Europa si attacchino i simboli della memoria, perché è proprio il ricordo collettivo che ci fa riconoscere i semi di quell'antisemitismo che non possiamo smettere di combattere". Così la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, commenta la notizia delle pietre d'inciampo di Giacomo Spizzichino, Eugenio Spizzichino, Michele Ezio Spizzichino, Aurelio Spagnoletto, danneggiate nella notte a Roma. "Gli oltraggi ai simboli della memoria non solo sconcertano, ma devono farci preoccupare per il nostro futuro, per il futuro dell’Europa. Siamo tutti chiamati a reagire al tentativo di cancellare le preziose testimonianze di un dolore mai sopito, a ricordare e a vigilare affinché quell’odio non possa più tornare", conclude.