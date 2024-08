Russia, 12 località nelle mani ucraine. Putin: “Impossibile negoziare con Kiev”

Russia, 12 località nelle mani ucraine

Sono ventotto le località della regione di Kursk cadute nelle mani delle forze ucraine, che sono avanzate fino ad una profondità di 12 chilometri in territorio russo su un fronte largo 40 chilometri. Lo ha detto il governatore, citato dall'agenzia Tass.

Governatore, 121.000 evacuati nella regione di Kursk

Sono 121.000, invece, i civili che hanno dovuto lasciare le zone dei combattimenti nella regione russa di Kursk in seguito all'avanzata delle truppe ucraine. Lo ha detto il governatore, Alexei Smirnov, in un incontro con il presidente Vladimir Putin. Il governatore, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha aggiunto che 12 civili sono stati uccisi e 121 feriti, di cui 10 bambini.

Putin, nessun negoziato possibile nell'attuale situazione

Il presidente russo Vladimir Putin ha escluso che la Russia possa avere negoziati di pace con l'Ucraina nell'attuale situazione. "Di cosa possiamo parlare con gente che colpisce indiscriminatamente i civili e cerca di minacciare le centrali nucleari?", ha affermato Putin, citato dalla Tass.

Ucraina: Putin, priorita' e cacciare truppe di Kiev da Kursk

La priorita' di Mosca e' "far sloggiare" gli ucraini dai territori che hanno occupato nell'ultima settimana, ha detto Putin che ha anche accusato Kiev di usare l'incursione transfrontaliera per migliorare la sua posizione negoziale.

"Il compito principale del ministero della Difesa e', ovviamente, far sloggiare il nemico dai nostri territori", ha detto Putin in una riunione governativa trasmessa dalla tv di stato riportata dalle agenzie russe, "Ora e' chiaro perche' il regime di Kiev ha rifiutato le nostre proposte di tornare a un piano di risoluzione pacifica". Il Ministero, ha aggiunto il presidente russo, deve garantire in modo affidabile la sicurezza dei confini.

"L'obiettivo principale e' sicuramente quello di cacciare e buttare fuori il nemico dai nostri territori e, insieme al Servizio di frontiera, garantire in modo affidabile la sicurezza dei confini", ha spiegato. La Russia, ha aggiunto, fara' poi le proprie valutazioni degli attacchi alle sue regioni. "Gli eventi in corso dovranno sicuramente essere valutati, sara' fatto, ma la priorita' principale ora e' raggiungere gli obiettivi contingenti e quelli che saranno determinati dagli ulteriori sviluppi".

Putin ha ordinato a Fsb e alla Guardia nazionale di contrastare efficacemente i gruppi di sabotaggio delle Forze armate ucraine. "Il Servizio di sicurezza federale insieme alla Guardia nazionale russa deve garantire l'operazione antiterrorismo e la lotta efficace contro i gruppi di sabotaggio e ricognizione del nemico", ha affermato, sottolineando che la Guardia nazionale ha anche compiti di combattimento. Putin ha anche chiesto a industria, trasporti, settore edile e medicina, di fornire a tutti i servizi militari e di sicurezza che prendono parte all'operazione tutto cio' di cui hanno bisogno. Un elemento chiave di questo lavoro e' "concentrarsi sul compito principale, che e' fornire supporto al nostro popolo", ha concluso.