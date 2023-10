Russia verso lo stop al bando dei test nucleari: "Risposta contro gli Usa"

La Russia pronta a eliminare il bando sui test nucleari

Nella prossima riunione il Consiglio della Duma di Stato russa discuterà la questione della revoca della ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. Lo ha scritto su Telegram il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin secondo quanto riporta Ria Novosti. "Nella prossima riunione del Consiglio della Duma di Stato discuteremo sicuramente la questione della revoca della ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari - ha detto Volodin - ciò corrisponde agli interessi nazionali del nostro Stato. E sarà una risposta speculare agli Stati Uniti che non hanno ancora ratificato il trattato”, ha aggiunto.

Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari è stato firmato nel 1996 e la Russia lo ha ratificato nel 2000. Alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Cina non lo hanno ancora ratificato, anche se i paesi che possiedono armi nucleari si sono impegnati volontariamente a non condurre tali test. L'annuncio di una possibile revoca da parte di Mosca al trattato era arrivato da parte del capo del Cremlnino, Vladimir Putin: la Russia potrebbe revocare la ratifica del trattato che vieta i test per le armi nucleari, aveva detto Putin intervenendo al forum Valdai, a Sochi sul Mar Nero. Putin ha premesso che che gli Stati Uniti hanno firmato ma non ratificato il divieto totale degli esperimenti nucleari del 1996, mentre la Russia lo ha firmato e ratificato. "In teoria, potremmo revocare la ratifica", ha aggiunto.

Nello stesso passaggio del suo intervento di fronte alla platea del think thank legato al Cremlino, il presidente russo ha annunciato che Mosca ha "condotto con successo l'ultimo test del missile da crociera a raggio globale Burevestnik a propulsione nucleare".

La possibile revoca da parte di Mosca della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari non significa che la Russia abbia intenzione di attuarli. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Riferendosi alle parole pronunciate ieri da Putin, Peskov ha detto che il presidente russo "innanzitutto intendeva la necessità di portare la situazione di fatto a un denominatore comune. Perché tanto tempo fa noi abbiamo firmato e ratificato, ma gli americani non hanno ratificato. E per portare rispetto ad un denominatore comune, il presidente ha concesso la possibilità di ritirare questa ratifica. Volodin (il presidente della Duma di Stato che in mattinata ha fattos apere che la Duma discuterà del tema - ndr) si è dichiarato pronto a farlo, ma questo non significa una dichiarazione di intenzione di condurre test nucleari ," ha detto Peskov.