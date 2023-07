Russia, esplosione nella regione di Rostov. Zelensky sposta la data del Natale

Guerra in Ucraina, esplosione nella regione russa di Rostov. Scambio di accuse tra Mosca e Kiev. Zelensky sposta la data del Natale

Nel vertice a San Pietroburgo Vladimir Putin cerca l'asse con l'Africa e promette di concedere gratuitamente ai Paesi del continente anche armi insieme al grano. Non solo, ribadisce che la Russia è pronta a negoziare "sulla sicurezza" ma "gli Stati Uniti e la Nato si rifiutano di farlo". Il leader del Cremlino ha sottolineato che anche la leadership ucraina si rifiuta di negoziare con la Russia.

Intanto, mentre le forze ucraine cercano di riconquistare terreno nella controffensiva, Mosca "si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione dure" dopo che un razzo ucraino ha colpito la città russa di Taganrog, nella regione di Rostov, provocando 15 feriti. Volodymyr Zelensky firma invece la legge che sposta la festività del Natale al 25 dicembre, segnando così una nuova rottura con la chiesa ortodossa russa che lo celebra il 7 gennaio.

Mosca, Kiev ha attaccato Rostov con un missile modificato: 15 feriti

Le truppe ucraine hanno colpito Taganrog con l'aiuto di un missile di difesa S-200 convertito in versione d'attacco. È quanto ha dichiarato il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. “I sistemi di difesa aerea russi hanno rilevato il missile ucraino e lo hanno intercettato in volo”, ha sottolineato il ministero, che ha aggiunto che diverse persone sono rimaste ferite nell'attacco della città portuale della Russia meridionale, nella regione di Rostov, al confine con l'Ucraina. Un bar e diversi edifici sono stati danneggiati. Al momento sarebbe 15 il numero delle persone ferite nell'esplosione avvenuta a Taganrog. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Rostov, Vasily Golubev, citato dalla Tass. “Finora 15 persone hanno richiesto assistenza medica e sono in cura. Tutte hanno riportato lievi ferite da frammenti. Non ci sono state vittime” ha riferito il governatore.