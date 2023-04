Russia, giallo su drone carico di esplosivo caduto vicino a Mosca

Guerra Russia Ucraina, le notizie del 24 aprile

Nuova grande campagna per il reclutamento di volontari russi, Berlino espelle nuovi diplomatici, scoppia il giallo sul drone carico di esplosivo caduto vicino a Mosca, mentre il presidente ucraino Zelensky non arretra su Bakhmut. La guerra in Ucraina è giunta ormai al suo 425 giorno: i fatti di oggi.

Ucraina, Prigozhin: "Non prenderemo più prigionieri, li uccideremo tutti"

"Non prenderemo più prigionieri di guerra ucraini, li uccideremo tutti". E' la minaccia del capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, diffusa in un messaggio su Telegram. "Semplicemente li distruggeremo tutti sul campo di battaglia", ha detto Prigozhin, che ha lanciato la minaccia dopo che è stata intercettata sulla radio ucraina una comunicazione nella quale si discute della possibilità che i soldati sparino ai mercenari russi feriti in battaglia. "Li uccideremo tutti sul campo di battaglia e non prenderemo più prigionieri", ha scandito il fondatore di Wagner, in prima linea sul fronte di Bakhmut, dove soldati e mercenari russi e soldati ucraini combattono da mesi.