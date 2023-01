Russia, Lavrov: "Colloqui di pace con Zelensky sono esclusi. Usa come Hitler"

Russia, il ministro degli Esteri Lavrov: “Le proposte di pace dell’Ucraina sono assurde”

Il piano di pace in dieci punti proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “assurdo”. A dirlo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in una conferenza stampa a Mosca sull'attività diplomatica russa nel 2022, a quanto riferisce la Tass: “È tutto ammucchiato: sicurezza alimentare, energetica e biologica, ritiro delle truppe russe, pentimento della Federazione russa, tribunali, condanne – ha detto il ministro – Siamo pronti a rispondere a qualsiasi proposta seria (di negoziato), ma non ne vediamo".

Ucraina, il ministro russo Lavrov: “Usa come Hitler e Napoleone. L’Italia? Segue la posizione imposta dall’Ue”

E ne ha per tutti, Lavrov; ne ha per gli Usa, che avrebbero soggiogato l'Europa per poter muovere guerra a Mosca: "Così come Napoleone ha mobilitato quasi tutta l'Europa contro l'Impero russo, come Hitler ha conquistato una parte dei paesi europei e li ha dispiegati contro l'Unione Sovietica", gli Stati Uniti "hanno creato una coalizione con quasi tutti i paesi europei che sono membri della Nato e dell'Ue". Per poi aggiungere che l'Unione Europea ha “perso la sua indipendenza", rimanendo "in posizione di subordinazione" nei confronti dell'Alleanza atlantica. E ne ha anche per l’Italia, accusata di tenere una posizione “imposta dall’Ue relativamente alla guerra in Ucraina, piuttosto che riflettere gli interessi del popolo italiano".

Il ministro degli Esteri Lavrov: L’Occidente cerca di creare discordia tra Russia e Cina”

Ne ha, infine, per l'Occidente tutto, reo di ostacolare in modo espresso "le relazioni" tra la Russia e "la Repubblica popolare cinese, che stanno sicuramente vivendo i momenti migliori della loro storia". "I dati non vanno nemmeno cercati, sono di pubblico dominio: sono le strategie adottate dagli Stati Uniti, le dottrine di sicurezza e le dichiarazioni tra Nato e l'Unione Europea... Russia e Cina sono direttamente elencate come minacce" ha detto Lavrov. In Occidente la Russia è considerata "una minaccia immediata che vogliono affrontare il prima possibile", e la Cina - "la sfida principale, a lungo termine, seria e sistemica", ha aggiunto.