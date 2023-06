Russia, ora cambia comunque tutto: come dopo il golpe fallito del 1991

Da un golpe fallito nel 1991 nacque la nuova Russia

La mattina del 19 agosto 1991, le tv di Stato mandarono in onda il balletto del Lago dei Cigni di Tchaikovsky, al posto dei tradizionali notiziari. La gente pensò che fosse morto qualcuno nella leadership del Paese, ma presto la radio diffuse un comunicato, in cui si spiegava che Mikahil Gorbaciov - allora segretario del Partito comunista (Pcus), presidente sovietico e fautore di un possente programma di riforme - non poteva svolgere le sue funzioni "per motivi di salute" e il potere sarebbe passato al Comitato Statale per lo Stato di Emergenza.

L'organismo auto-proclamato - formato da membri di alto livello del Partito comunista dell'Urss - sospese le attività di partiti politici e alcuni giornali, imponendo la censura e il divieto di manifestazione e sciopero.