Russia, Peskov: "Sta per scatenarsi una tempesta sull'Occidente: sarà forte"

Russia, Peskov: "L'Europa ha commesso troppi errori"

La guerra in Ucraina continua senza sosta da oltre sei mesi e non solo la Russia non intende fermarsi e tantomeno negoziare, ma ora minaccia apertamente di estendere il conflitto a livello globale. Le parole del portavoce di Putin Peskov sono durissime. In un paio di interviste, - si legge sul Corriere della Sera - il portavoce di Putin, Dmitrij Peskov riassume, esprimendola con grande durezza, la posizione di Mosca e ripete che con Kiev la trattativa potrà essere solo su come "attuare le condizioni della Russia". Peskov ha spiegato che ciò che sta accadendo deriva, ad avviso del Cremlino, "da decisioni e azioni assolutamente illogiche e persino assurde dei governi degli Stati Uniti e dell’Unione europea. Naturalmente Mosca reagirà a qualsiasi decisione sui visti presa dal Vecchio Continente".

Sono le azioni dell’Occidente - prosegue il Corriere riportando le parole del portavoce di Putin - e non quelle della Russia in Ucraina ad aver innescato «una tempesta globale»; e la situazione nel prossimo futuro non potrà che peggiorare. Per quanto riguarda poi l’Operazione militare speciale, la musica è sempre la stessa, nonostante gli eventi sul campo sembrino dare indicazioni diverse: tutto procede secondo i piani e il Cremlino raggiungerà gli obiettivi che si è prefissato. Putin non parla tutti i giorni e i suoi sembrano essere stati istruiti a ripetere le stesse cose, magari con toni diversi. Peskov: "Per l’Europa sta finendo un’era… hanno commesso troppi errori e adesso li stanno pagando".