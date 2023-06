Russia, Prigozhin prende Rostov: "25 mila uomini pronti a morire"

Prigozhin e il gruppo Wagner entrano nel quartier generale dell'esercito a Rostov

In Russia è il caos. Il capo del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin, dice di essere al quartier generale dell'esercito russo nella città di Rostov, centro chiave per l'assalto dell'esercito di Mosca all'Ucraina, e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto. "Siamo al quartier generale", ha detto Yevgueni Prigojine in un video trasmesso su Telegram, "i siti militari di Rostov sono sotto controllo, compreso l'aeroporto", aggiunge, mentre dietro lui camminano uomini in uniforme. Il mondo si interroga che cosa accadrà, mentre il sistema di potere di Vladimir Putin mostra incredibile crepe.

Il capo del gruppo di mercenari Wagner ha detto sabato che la sua forza di 25.000 uomini era "pronta a morire", mentre prometteva di rovesciare la leadership militare della Russia. "Tutti noi siamo pronti a morire. Tutti i 25.000, e poi altri 25.000", ha detto Yevgeny Prigozhin in un nuovo messaggio audio. "Stiamo morendo per il popolo russo".

Paura al Cremlino: a Mosca chiusi piazza Rossa e mausoleo Lenin

La Piazza Rossa, il Mausoleo di Lenin e la necropoli vicino al muro del Cremlino a Mosca saranno chiuse ai visitatori il 24 giugno. E' quanto si legge in un messaggio informativo del dipartimento stampa e pubbliche relazioni del Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa. "Il 24 giugno 2023, l'ammissione dei visitatori alla Piazza Rossa, così come al Mausoleo di VI Lenin e alla necropoli vicino al muro del Cremlino non sarà effettuata in relazione allo svolgimento di eventi", si legge nel messaggio riportato dal sito Ria Novosti. Sergey Sobyanin, sindaco di Mosca, ha annunciato l’attuazione di “misure anti-terrorismo” per le strade della capitale russa, compresi i posti di blocco e i controlli dei veicoli. Lo riporta la Reuters.

Sui social arrivano le prime immagini dei combattimenti in corso nella regione di Rostov tra i ribelli del gruppo paramilitare Wagner e le forze militari russe che rispondono agli ordini del Cremlino. In una clip di ventiquattro secondi apparsa sull’account Twitter dell’attivista ucraino Igor Sushko, si mostrano pesanti scambi di artiglieria e aerea tra le due parti. Si sentono anche delle raffiche. Nel post si indica che le immagini sono relative alla regione di Rostov. In un altro video su Twitter, quella che viene indicata come una colonna di blindati della Wagner si dirige verso Rostov, città che si trova mille chilometri a sud di Mosca. Da un camion appare una bandiera della Federazione Russa.

Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato che le sue forze hanno abbattuto un elicottero militare russo. "Proprio ora un elicottero ha aperto il fuoco su una colonna di civili, è stato abbattuto dalle unità di Wagner", ha detto Yevgeny Prigozhin in un nuovo messaggio audio, senza specificare il luogo dell'incidente.

Il dissidente russo Khodorkovsky: "Aiutare il leader della Wagner"

L'oppositore russo e uomo d'affari in esilio, Mikhail Khodorkovsky, ha chiesto di aiutare il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, nella ribellione contro l'esercito russo, per combattere il regime di Vladimir Putin. "Sì, anche il diavolo dovrebbe aiutarlo se decidesse di andare contro questo regime! (...) Se questo bandito (il signor Prigozhin) vuole disturbare l'altro (Putin, ndr), non è il momento di fare smorfie, ora dobbiamo aiutare“, ha scritto su Telegram.

E intanto Kiev starebbe concentrando diverse brigate per un'offensiva nella direzione tattica di Bakhmutovsky, approfittando della provocazione di Yevgeny Prigozhin. Lo ha riferito il ministero della Difesa, secondo quanto riportano media russi.