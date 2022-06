Russia, Putin parteciperà al G20 di novembre. Xi-Biden, colloquio a breve

Russia, il Cremlino annuncia che il presidente Putin parteciperà al G20 di novembre in Indonesia

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha accettato l'invito a partecipare al summit del G20 in Indonesia a novembre. Lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, "Abbiamo confermato che prevediamo di partecipare". Alla domanda se sarà una partecipazione da remoto o in presenza, il consigliere di Putin ha risposto: "Ci hanno invitato per una partecipazione in presenza per il momento. Ma resta ancora un bel po' di tempo. Mi auguro che la pandemia ci consentirà di avere questo colloquio in presenza". Ushakov ha anche evidenziato l'importanza di questo invito, deciso dal presidente indonesiano Joko Widodo, "Dato che alcuni Paesi occidentali stanno facendo pressioni e hanno fatto pressioni sugli indonesiani" per non invitare Putin.

Casa Bianca, il consigliere Jake Sullivan annuncia che i presidenti Joe Biden e Xi Jinping prossimamente avranno un colloquio

Il presidente americano, Joe Biden, e il suo omologo cinese, Xi Jinping, avranno un colloquio nelle prossime settimane. Lo ha annunciato il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, a margine del vertice del G7 in Germania. Senza precisare la data di questa conversazione, Sullivan ha assicurato che sia nel G7 che nella Nato vi è una "convergenza sempre più forte sulle sfide" legate alle ambizioni cinesi. Ma Sullivan ha anche sottolineato che "competizione non vuol dire scontro". Le relazioni fra Cina e Usa sono tese più che mai, non soltanto per la questione di Taiwan, ma anche per la guerra in Ucraina e per le vicende economiche.

Kiev, colpito un supermercato a Kremenchuk vicino alla stazione ferroviaria

A Kremenchuk, nella regione di Poltava nell'Ucraina centrale, è stato colpito il centro commerciale Amstor, a 300 metri dalla stazione ferroviaria. Lo ha riferito la viceministra degli Esteri di Kiev Emine Dzhaparova, citata dall'Ukrainska Pravda, secondo cui all'interno c'erano molte persone che si erano recate a fare acquisti in un supermercato. L'edificio, ha aggiunto, non ha nulla a che fare con "l'azione militare" delle forze ucraine.

Kiev, nell'attacco a Kremenchuk almeno 2 morti e 20 feriti

Almeno due persone sono morte e 20 ferite nell'attacco al centro commerciale di Kremenchuk. Lo afferma Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio del presidente, stilando un primissimo bilancio del bombardamento russo, come riporta la Bbc.