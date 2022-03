Ucraina, Russia: "Ci stiamo difendendo dalle minacce Usa". E' così? Vota

Guerra in Ucraina, le parole del segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev

"La Russia è stata costretta ad adottare misure preventive per difendersi dalle minacce provenienti dall'Occidente", ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev (in foto) in una riunione sulla sicurezza nazionale nel distretto federale del Caucaso settentrionale. Lo riporta la Tass, agenzia di stampa ufficiale di Mosca.

"In queste condizioni siamo stati costretti ad adottare misure preventive per garantire la sicurezza della Russia e dei suoi cittadini", ha affermato il funzionario.

"Gli Stati Uniti ritengono di avere il diritto di diffondere la democrazia nel mondo, imponendo la propria visione di questa forma di potere politico, utilizzando qualsiasi metodo per arrivare a questo obiettivo, compresi quelli militari, disattendendo i principi del diritto internazionale, dei costumi, della cultura e della sicurezza altri popoli", ha detto. "Sappiamo fin troppo bene cosa ha portato questo in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria".

"La Russia ha già affrontato minacce simili qui, nel Caucaso settentrionale, alla fine dello scorso e all'inizio di questo secolo", ha affermato Patrushev. "Ma abbiamo imparato la lezione dall'aggressione che è stata scatenata contro di noi mentre veniva istigata dall'Occidente utilizzando organizzazioni terroristiche internazionali".

La Russia, ha detto Patrushev, è riuscita a superare tutti i problemi generati dall'esterno, anche attraverso la resilienza dei popoli del Caucaso settentrionale, "che spesso a costo della propria vita hanno dato un contributo significativo alla conservazione della sovranità e dell'integrità territoriale del nostro Stato".

"E dopo tutto quello che è successo nel Caucaso settentrionale, che sta accadendo in Ucraina, vicino ai nostri confini in Europa, continuiamo a sentirci dire che non c'è nulla che stia minacciando la Russia", ha detto Patrushev. "Come possiamo fidarci di coloro che costantemente ci ingannano, continuano a fornire armi letali all'Ucraina, creano laboratori biologici segreti sul suo territorio e incoraggiano i neonazisti?".

A seguito di una decisione del presidente della Russia, è stata avviata un'operazione militare speciale che mira principalmente a proteggere le persone che da otto anni subiscono "abusi e genocidio da parte del regime di Kiev", nonché a smilitarizzare e de-nazificare l'Ucraina, ha detto ancora Patrushev.

