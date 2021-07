Scandalo Pegasus: "il cellulare di Macron tra i telefoni intercettati"

Il cellulare di Emmanuel Macron nella lista dei telefoni monitorati grazie al software Pegasus

Il telefono del presidente francese, secondo quanto riportato dal The Guardian, figura nella lista dei 50.000 numeri identificati come potenziali obiettivi di una campagna di spionaggio illegale da parte di governi che avrebbero utilizzato in modo illegale il programma Pegasus.

Va però confermato, con analisi sull'apparecchio, se effettivamente siano state intercettate delle conversazioni.

"Se i fatti dovessero essere confermati, sarebbe ovviamente molto grave", scrive l’Eliseo confermando le indiscrezioni sullo spionaggio ai danni del presidente Macron.

Nella lista ci sono anche i numeri di telefono del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e del primo ministro del Pakistan Imran Khan.