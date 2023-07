Scandalo sessuale, la star della Bbc Huw Edwards ricoverato in ospedale

Bbc nella bufera dello scandalo sessuale: il presentatore Huw Edwards ricoverato per "problemi mentali seri"

È stato ricoverato in ospedale "con problemi mentali seri" Huw Edwards, la star della Bbc al centro di un imbarazzante scandalo di natura sessuale.

Ieri è stata la moglie a rivelare che è proprio lui il volto notissimo dell'emittente pubblica nazionale, da giorni al centro di imbarazzanti rivelazioni: dopo giorni in cui si erano susseguite le voci più disparate su chi fosse il presentatore che aveva pagato un giovane perchè gli mandasse sue immagini erotiche (la denuncia è stata fatta dalla madre del ragazzo senza però rivelarne il nome), si è fatta avanti la moglie, Vicky Flind: ha diffuso una dichiarazione a nome del marito "essenzialmente -ha spiegato- perchè preoccupata per il suo benessere mentale e per proteggere i nostri figli".