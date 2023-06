Scozia, l'arresto di Sturgeon favorisce i laburisti. 2° referendum più lontano

Sturgeon ko, esultano i laburisti scozzesi

I guai di Nicola Sturgeon possono avere profonde ripercussioni sulla Scozia, ma anche sul Regno Unito intero. Le conseguenze politiche sono davvero dirette, visto che le indagini hanno un collegamento proprio col tentativo di Sturgeon di organizzare un secondo referendum sull'indipendenza di Edimburgo. Ma possono cambiare gli equilibri anche al parlamento di Londra.

Le indagini sono legate al piano dello Scottish National Party di aprire un nuovo canale di donazioni per contribuire alla campagna per un nuovo voto, risalente al 2017. In un paio di mesi sono state raccolte circa 482.000 sterline. Ma con le elezioni anticipate chiamate allora da Theresa May l'SNP ha perso 21 seggi a Westminster, un'inversione di tendenza deludente per un partito che aveva sperato di sfruttare la rabbia scozzese per la Brexit.

Il partito ha abbandonato la campagna di raccolta fondi per il secondo referendum appena tre mesi dopo il suo inizio e ha smesso di accettare donazioni. L'SNP ha dichiarato che il denaro sarebbe stato "riservato" alla lotta contro un futuro referendum e che non sarebbe stato utilizzato per pagare la campagna elettorale. Un altro portale di donazioni per un secondo referendum è stato lanciato nel 2019. Le donazioni a questo e all'appello iniziale avrebbero totalizzato 666.953 sterline, una cifra che si sarebbe ripetuta negli anni successivi. Nonostante i ripetuti appelli degli attivisti del SNP e dei sostenitori dell'indipendenza per un referendum, questo non si è ancora concretizzat.. E coloro che hanno donato i loro sudati soldi hanno iniziato a chiedersi per cosa venissero spesi.

Quando l'organo di controllo della Commissione elettorale ha pubblicato i conti dell'SNP per il 2019, nel 2020, ha rivelato che il partito aveva in banca poco meno di 97.000 sterline, nonostante la raccolta di fondi "riservata". Il tesoriere dell'SNP, Colin Beattie, ha prontamente scritto a tutti i donatori, affermando che i fondi "rimangono destinati" al referendum e sono "intessuti" nei conti. L'anno successivo si sarebbero verificate numerose dimissioni di alto profilo dai ranghi ufficiali dell'SNP a causa di ciò che sostenevano essere una mancanza di trasparenza.

La caduta di Sturgeon ridisegna gli equilibri a Westminster e allontana il referendum sull'indipendenza della Scozia

Dopo di che è stata coinvolta la polizia, le cui indagini hanno portato agli ultimi sviluppi e all'arresto di Sturgeon. Che cosa può succedere adesso? La caduta di Sturgeon sembra aprire un'inaspettata opportunità per il partito laburista scozzese di riguadagnare terreno. Membri e consiglieri del partito hanno affermato che già la recente decisione del primo ministro di dimettersi ha offerto loro l'opportunità perfetta per ottenere una maggioranza assoluta alle prossime elezioni generali.

I laburisti hanno conquistato un solo seggio in Scozia alle ultime elezioni, ma alcuni membri ritengono che la prossima volta il partito potrebbe conquistarne addirittura 25, un risultato che potrebbe rivelarsi cruciale per determinare gli equilibri di potere a Westminster. Il tutto si inserisce in un contesto già positivo per i laburisti, visto che negli ultimi 18 mesisono saliti costantemente nei sondaggi scozzesi, passando dal 20% circa per gran parte del 2021 al 30% circa attuale.

I laburisti sono particolarmente contenti che l'SNP si stia avviando a una lunga campagna per la leadership, in cui i membri del partito vorranno sentir parlare di indipendenza e costituzione. Con il calo del sostegno all'indipendenza nell'elettorato in generale, i laburisti ritengono che ciò scoraggerà molti elettori in bilico.

Ma anche a Londra potrebbero tirare un profondo sospiro di sollievo. La caduta di Sturgeon e le indagini sui fondi legati al secondo referendum rischiano di danneggiare pesantemente il piano dell'SNP per una nuova consultazione popolare. Anche perché i Labour si oppongono. "È indesiderato e non necessario, e faremo una campagna instancabile per garantire che la Scozia rimanga parte del Regno Unito. L'indipendenza porterebbe a un'austerità a tutto spiano per le famiglie scozzesi", si legge nel piano programmatico del partito di centrosinistra.

"La Scozia si troverebbe ad affrontare un deficit di 15 miliardi di sterline se il Regno Unito venisse smembrato, danneggiando i più poveri e i più vulnerabili della nostra società", si prosegue. "L'SNP deve rispettare il verdetto della maggioranza degli scozzesi nel 2014 e abbandonare il suo piano divisivo di ripetere il referendum. Deve continuare a lavorare e invertire i tagli inflitti ai servizi pubblici scozzesi. Il Labour scozzese non sosterrà mai l'indipendenza, perché crediamo che insieme siamo più forti".