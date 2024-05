Slovacchia, spari contro il premier Fico. Lotta tra la vita e la morte

Attentato al premier slovacco Robert Fico: sparati diversi colpi di pistola. Arrestato l'aggressore

Il premier slovacco è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava. Lo riferisce la Bbc. Fico è stato colpito davanti a un centro culturale della città di Handlova, dove si era tenuta una riunione di governo. Secondo i giornalisti presenti sul posto, sono stati uditi diversi spari. Il leader slovacco è stato portato in ospedale, ma non sono emersi dettagli sulle sue condizioni. Il presunto aggressore che ha sparato al premier slovacco Robert Fico è stato arrestato dalla polizia, secondo quanto riferiscono i media britannici.

Attentato in Slovacchia, il premier in fin di vita. Trasportato in ospedale

Un responsabile del partito Smer del premier slovacco Robert Fico ha confermato al Guardian che il primo ministro è stato colpito all'addome ed è ora sottoposto ad un intervento chirurgico. Fico è stato "trasportato in elicottero a Banska Bystrica tra la vita e la morte", ha riferito il governo slovacco in una nota, definendo l'attacco un "tentativo di omicidio". "Oggi R. Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. E' stato trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché il trasporto a Bratislava richiederebbe troppo tempo a causa della necessità di un intervento urgente. A decidere saranno le prossime ore". Lo si legge in un aggiornamento postato sulla pagina Facebook del premier slovacco Robert Fico e rilanciato dai media slovacchi.

Attentato in Slovacchia, solidarietà e condanna da parte della politica Ue

Parole di solidarietà e condanna da parte di tutta la politica Ue. "Sono sconvolta dall'orribile attacco al Primo Ministro slovacco Robert Fico a Handlova. A nome del Parlamento europeo, condanno questo atto di violenza. I miei pensieri sono rivolti a lui e alla sua famiglia in questo momento così difficile". Lo scrive su X la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. "La notizia del vile attentato al premier Robert Fico mi sconvolge profondamente". Lo ha scritto il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X. "La violenza non deve avere alcuno spazio nella politica europea", aggiunge. "In queste ore i miei pensieri vanno al premier Fico, ai suoi cari e alle cittadine e i cittadini della Slovacchia", conclude. "Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l'amico popolo slovacco". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni.

"Anche a nome del Governo italiano - aggiunge - desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà". Il premier britannico Rishi Sunak si è detto "scioccato dall'orribile notizia" dell'attentato contro il collega Robert Fico, capo del governo della Slovacchia, Paese membro della Nato, oltre che dell'Ue. "I nostri pensieri vanno tutti al primo ministro Robert Fico e alla sua famiglia", scrive Sunak sul suo profilo X. Sono scioccato e sconvolto dall'attacco al primo ministro Robert Fico. Gli auguro di guarire presto. I miei pensieri sono rivolti a Robert Fico, ai suoi cari e al popolo slovacco". Lo scrive su X il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "L'attacco al primo ministro slovacco Robert Fico è spaventoso. Condanniamo fermamente questo atto di violenza contro il capo del governo del nostro Stato vicino e partner. Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per garantire che la violenza non diventi la norma in nessun Paese, forma o ambito". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ci auguriamo sinceramente che Robert Fico si riprenda presto ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo slovacco".