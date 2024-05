Polonia, Tusk: "Soldati Nato in Ucraina". Putin: "Forze nucleari in allerta"

Ucraina: raid russo su regione Kharkiv, ferito un bambino

Bombardamento russo nella notte sulla regione di Kharkiv. Dodici abitazioni sono rimaste danneggiate e una donna e un bambino sono rimasti feriti. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il governatore locale Oleg Sinegubov.

Tusk, soldati Nato già in Ucraina

"Potrebbe essere un primo passo nell'iniziativa di Macron", ha sottolineato Landsbergis. Mentre le agenzie russe hanno citato le parole del primo ministro polacco, Donald Tusk, secondo il quale "soldati, osservatori e tecnici" di Paesi Nato sono già in Ucraina.

Putin: "Le nostre forze nucleari sono sempre in allerta"

Vladimir Putin ha detto in maniera chiara durante il suo discorso in Piazza Rossa in occasione della parata militare del 9 maggio, giorno in cui la Russia festeggia la fine della Seconda Guerra Mondiale: "La Russia farà di tutto per evitare uno scontro globale. Ma, allo stesso tempo, non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta", ha dichiarato il capo del Cremlino.

Attaccata raffineria nella regione russa di Kalugà

Durante la notte diversi droni hanno attaccato la raffineria di petrolio First Plant nella regione russa di Kaluga, secondo canali Telegram e media russi citati da Ukrainska Pravda. Nel distretto di Dzerzhinsky sono state udite forti esplosioni, in seguito è scoppiato un incendio nell'area di un deposito petrolifero, riferisce il Moscow Times. La raffineria era già stata attaccata il 15 marzo scorso, la capacità di raffinazione della First Plant è di 1,2 milioni di tonnellate all'anno. Un drone che volava in direzione della capitale russa è stato abbattuto nella regione di Mosca, ha dichiarato il sindaco Sergei Sobyanin.

Zelensky licenzia il capo della sicurezza

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha deciso di licenziare Serhiy Rudy, capo del Dipartimento di Sicurezza dello Stato. Lo riferisce RBC-Ucraina con riferimento al relativo decreto del capo dello Stato ucraino. "Licenziare Rudy Serhiy Leonidovych dalla carica di capo dell'Ufficio per la sicurezza dello Stato dell'Ucraina", si legge nel decreto. Il 7 maggio Kiev aveva reso noto l'arresto di due alti funzionari del servizio di sicurezza Sbu coinvolti in un complotto russo per uccidere il presidente ucraino.

Mosca: abbattuti droni in oblast capitale e Bryansk

Abbattuto un drone nei cieli della regione di Mosca. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha denunciato stamani un tentativo di attacco contro la zona di Mosca mentre prosegue il conflitto in Ucraina, innescato dall'invasione russa iniziata il 24 febbraio di due anni fa.

"Le forze di difesa aerea del ministero della Difesa hanno respinto nel distretto urbano di Podolsk l'attacco di un drone in volo verso Mosca. Secondo le prime informazioni, non si registrano vittime né danni sul posto in cui sono caduti i frammenti del drone", ha fatto sapere via Telegram.