Sondaggio, Draghi batte von der Leyen: lui il favorito per la Commissione Ue

Ue, la conferma di von der Leyen è sempre più a rischio. La corsa per la guida della Commissione europea

Gli europei vogliono Mario Draghi a capo della Commissione Ue. Questo è quanto emerge da un sondaggio effettuato sui cittadini europei a fine maggio. L’indagine è stata condotta dall'istituto di ricerca demoscopica Polling Europe. La domanda era diretta: "Chi preferisci tra Draghi e von der Leyen come prossimo Commissario dell'Unione europea?". Le risposte sono state sorprendenti, a spuntarla è stato l'ex premier italiano. Il 49% degli intervistati sceglie Draghi mentre il 47% preferisce la presidente uscente von der Leyen. L’indagine è stata condotta - riporta Il Corriere della Sera - su un campione rappresentativo della popolazione europea di età superiore ai 18 anni (ma in Belgio, Germania, Malta e Austria si vota già a 16 anni e in Grecia a 17), ha testato la notorietà e il tasso di gradimento di alcuni potenziali candidati.

Bisogna tenere presente, però, che il/la presidente della Commissione europea non è eletto direttamente dai cittadini. Sono i capi di Stato e di governo, che siedono al Consiglio europeo, a designare a maggioranza qualificata la guida dell’esecutivo comunitario, tenuto conto del risultato delle urne. Draghi - prosegue Il Corriere - è in testa in Italia (68%) e nell’Europa del Sud (59%), von der Leyen in Germania (45%), Spagna (56%), Europa del Nord (54%, dieci punti in più sull’ex presidente Bce), Europa centrale e dell’Est(53%). In Francia, invece, dove il Rassemblement national secondo i sondaggi è in vantaggio, Draghi ottiene appena il 33% e von der Leyen il 29%. Cosa deciderà il Consiglio europeo resta ancora un’incognita. Fino a pochi mesi fa la rinomina di von der Leyen era data per certa. Ora i leader non vogliono scoprire le proprie carte. Da lunedì inizieranno le trattative.