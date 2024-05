Incoronare Draghi, silurare Ursula. Vertici Ue, la strategia di Macron

Per la prima volta un funzionario francese appoggia pubblicamente Mario Draghi per un incarico di primo piano a Bruxelles

Il presidente francese Emmanuel Macron vuole che l'ex primo ministro italiano Mario Draghi ottenga un posto di primo piano a Bruxelles: si tratta solo di trovare il ruolo giusto. Lo scrive un articolo di Nicolas Camut (tradotto in italiano) per www.politico.eu ripreso dal sito internet Dagospia.

Una delle maggiori questioni strategiche legate alle elezioni europee del 6-9 giugno è se la Francia sosterrà un secondo mandato della tedesca Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, mentre le relazioni tra Parigi e Berlino sono gelide.

Alla domanda se la Francia appoggia la candidatura di von der Leyen, Pascal Canfin, un eurodeputato del partito liberale Renaissance di Macron con una linea diretta con il presidente, ha detto: "La Francia e tutti i membri dell'ecosistema presidenziale vorrebbero che Draghi svolgesse un ruolo".

Da tempo si dice che Macron stia manovrando dietro le quinte per piazzare Draghi, un tecnocrate che ha guidato un governo di unità nazionale che ha guidato l'Italia attraverso la pandemia di coronavirus e le sue ricadute economiche, alla guida dell'esecutivo UE. Ma è la prima volta che un funzionario francese lo appoggia pubblicamente per un incarico di primo piano a Bruxelles.

In particolare, la Francia è ideologicamente allineata con Draghi, che non vorrebbe che le regole fiscali ostacolassero la generosa spesa per rimodellare l'economia europea. In effetti, l'ex banchiere centrale è visto come un alleato chiave nella prossima battaglia di Parigi all'interno del blocco: trovare trilioni di euro di investimenti pubblici per recuperare il ritardo rispetto alle superpotenze industriali: Cina e Stati Uniti.

"Ha la credibilità per cercare di convincere [gli altri Paesi] della capacità di investimento a lungo termine e della necessità di investimenti comuni, che è una sfida enorme", ha detto Canfin.

La difficoltà per la Francia, tuttavia, è che le configurazioni politiche saranno molto difficili da gestire, soprattutto se Parigi volesse togliere il posto di numero uno a von der Leyen. Draghi non è ufficialmente affiliato a nessun partito importante, quindi Macron dovrebbe trovare un accordo politico importante con i leader europei del Partito Popolare Europeo di von der Leyen e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Questo oltre a convincere il primo ministro italiano di estrema destra Giorgia Meloni a nominare Draghi. Il settantaseienne tecnocrate non sarebbe l'alleato politico più ovvio per la Meloni, ma è probabile che lei veda i vantaggi di un italiano alla guida dell'UE.

Parlando con POLITICO della possibilità di avanzare la candidatura di Draghi per un posto di primo piano durante un'intervista presso la sede del partito Renaissance a Parigi, Canfin ha ammesso: "Non c'è un modo semplice per arrivarci".

Anche l'altro incarico di vertice - quello di presidente del Consiglio europeo, che supervisiona i 27 governi nazionali - sarebbe difficile.

I socialisti, il secondo gruppo più numeroso del Parlamento europeo, stanno cercando di sostituire Charles Michel, l'attuale presidente, con qualcuno delle loro fila. La Francia dovrebbe aiutare i socialisti a conquistare un altro ruolo importante nell'UE se Draghi dovesse diventare capo del Consiglio.

Tuttavia, la Francia sa che è nel suo interesse non accettare un secondo mandato per von der Leyen come un fatto compiuto. Anche se alla fine non si riuscisse a trovare un accordo su Draghi, Parigi vorrà esercitare una leva diplomatica nei colloqui su chi otterrà i portafogli principali.

Indipendentemente da chi alla fine otterrà il posto di vertice, la priorità della Francia è quella di creare uno spazio economico più potente all'interno della Commissione per migliorare la competitività dell'UE, potenzialmente attraverso un ruolo di vicepresidente esecutivo. Parigi utilizzerebbe questa posizione di vertice per perseguire maggiormente la sua agenda di campioni industriali nazionali, politica commerciale difensiva e grande spesa pubblica.

Draghi sarebbe il tipo di esperto economico con cui la Francia potrebbe trattare. L'economista italiano è ampiamente accreditato per aver salvato l'euro durante la crisi finanziaria dei primi anni 2010, dopo aver giurato di fare "tutto il necessario" (“Whatever it takes”) per proteggere la valuta del blocco quando era a capo della Banca centrale europea nel 2012.

La Francia ha spinto per la creazione di un mercato unico che permetta ai risparmi e agli investimenti di circolare liberamente nel blocco. La Francia si è scontrata con la ferma opposizione di altri membri, guidati dalla Germania, mettendo in secondo piano questo ambizioso progetto.

Secondo Canfin, Draghi potrebbe aiutare la Francia a vincere questa battaglia: "Quando Draghi fa il 'whatever it takes', rompe anche con l'ortodossia tedesca. C'è una questione chiave, che dobbiamo risolvere dopo le elezioni [europee]".

Nel delineare altre ipotesi su come Draghi potrebbe assicurarsi un posto di primo piano a Bruxelles, Canfin ha ammesso che non sarebbe direttamente il partito liberale a portarlo lì. Il partito Renaissance di Macron fa parte del più ampio gruppo Renew al Parlamento europeo. "Se [Draghi] finisce in Renew, significa che diventa il nostro candidato", ha detto Canfin. "Ma sappiamo bene che non sarà Renew ad avere la presidenza della Commissione".

Ha invece delineato come le potenziali trattative tra la von der Leyen e la Meloni potrebbero portare a un incarico di alto profilo per l'Italia - presumibilmente un portafoglio economico significativo, se non il posto stesso della von der Leyen.

La von der Leyen, che ha segnalato di essere disposta a lavorare con la destra dura dei Cristiani e Riformisti Europei (ECR) della Meloni per assicurarsi un altro mandato, potrebbe "trovare un accordo con la Meloni... su una responsabilità", ha previsto Canfin.

In cambio, la leader italiana potrebbe chiedere ai suoi eurodeputati di aiutare la tedesca a ottenere i numeri necessari nel voto decisivo del Parlamento europeo per l'approvazione del suo secondo mandato.

"Questo significa che lui [Draghi] sarebbe il candidato della Meloni" per un posto alla Commissione, ha detto Canfin. "Non credo sia impossibile".