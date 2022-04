"Sono i nostri figli, restituiteceli". Duemila bambini deportati in Russia

Guerra Russia Ucraina, bimbi spariti nel nulla. Messaggio sulla lavagna

Nessuna tregua in Ucraina, la guerra continua senza sosta. Altra notte di bombardamenti nelle principali città del Paese. L'esercito di Putin adesso si sta concentrando sul Donbass e punta anche a conquistare Kharkiv, la seconda città più grande dopo Kiev. I bambini - si legge sulla Stampa - sono vittime della guerra: ieri la commissaria per i diritti umani del parlamento ucraino Lyudmila Denisova ha raccontato che 176 minori sono stati uccisi e 324 feriti, in 44 giorni di guerra. Ma stanno diventando anche un’arma: almeno 1.937 ragazzini ospitati negli orfanotrofi ucraini sono stati portati in Russia dall’inizio della guerra, e alla Duma circola la proposta di approvare un regolamento di adozione semplificato per i piccoli ucraini. Secondo Denisova, sono già state avviate 289 pratiche di adozioni: "Sono i nostri figli. Restituiteceli", ha detto alla televisione ucraina.

"Bambini, perdonateci per il disordine, vivete in pace e studiate bene, dio vi protegga". Firmato «Russi». Il messaggio lasciato sulla lavagna della scuola di Katyuzhanka, nella regione di Kiev, - prosegue la Stampa - è scritto in una bella calligrafia, senza errori, a differenza di altre scritte sgrammaticate lasciate dagli invasori in molte case saccheggiate delle città ucraine. Sembra essere fatto apposta per illustrare le buone intenzioni dei soldati russi, e infatti viene diffuso da Margarita Symonian, capa della propaganda del Cremlino, nello stesso giorno in cui alla stazione di Kramatorsk è stata provocata una strage da un missile russo sulla fiancata del quale c’era scritto "Per i bambini".

