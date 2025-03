SpaceX, gli astronauti della Crew Dragon sono a bordo della Iss: daranno il cambio ai due della Nasa bloccati

Missione compiuta: la navetta Crew Dragon Endurance di SpaceX si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale e i quattro astronauti della missione Crew 10 adesso sono a bordo: finalmente sarà possibile il rientro a Terra di Suni Williams e Butch Wilmore, i due astronauti della navetta Starliner arrivati a bordo per restare una settimana e bloccati da nove mesi. Il loro viaggio di ritorno al momento è previsto non prima del 19 marzo.

The hatch of the SpaceX Dragon spacecraft opened March 16 at 1:35 a.m. ET and the members of Crew-10 entered the @Space_Station with the rest of their excited Expedition 72 crew. pic.twitter.com/mnUddqPqfr