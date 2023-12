Spagna, l'amante della regina Letizia? Il cognato. "Amore, ho la tua pashmina"

Scandalo a corte, la regina Letizia e la relazione con il cognato. La verità in un libro

Un nuovo scandalo travolge la casa reale di Spagna. Spunta l'amante della regina Letizia e non è una persona qualunque, ma proprio suo cognato. A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo libro di Jaime Peñafiel, giornalista di lungo corso, specializzato in biografie reali, tocca a Jaime del Burgo, sedicente amante segreto della consorte di Felipe VI, nonché "gola profonda" dell’autore, finire alla gogna sulle reti social. Tanto da aver dovuto abbassare, almeno momentaneamente, - si legge su Il Corriere della Sera - la saracinesca su alcuni dei suoi profili online, bersagliati da accuse di machismo e violenza sessista. "Amore. Porto la tua pashmina. È come averti accanto". È uno dei tweet pubblicati il 2 e 3 dicembre (e poi cancellati) con cui l’avvocato Jaime del Burgo, 53 anni, ha reso nota una presunta storia con quella che sarebbe diventata sua cognata e poi futura regina di Spagna, Letizia Ortiz.

Del Burgo - prosegue Il Corriere - sposò nel 2012 Telma Ortiz, sorella di Letizia, e divorziò due anni dopo. Le rivelazioni sono confermate da un libro, Letizia y Yo, del giornalista Jaime Peñafiel. Di certo c’è solo che l’esuberante protagonista delle rivelazioni contenute nel libro, è il cognato uscente della sovrana. E che, a intingere la penna nei suoi appassionati ricordi sentimental-erotici, è uno scrittore spesso ben informato, ma da sempre ostile all’attuale regina consorte, che tiene sotto tiro fin dai tempi del fidanzamento con l’erede al trono, vent’anni fa. Sui rapporti fra le due Ortiz la stampa spagnola si è spesso interrogata in passato, cercando le cause di alcune apparenti tensioni che, alla luce delle novità, potrebbero trovare una spiegazione. Oppure no.