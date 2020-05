Spostamenti, Austria: "Ci vorrà ancora tempo per recarsi in Italia"

“Ci vorrà ancora un po’ più di tempo per recarsi liberamente nella vicina Italia e in altre destinazioni classiche come Spagna e Grecia”. Lo ha detto questa mattina durante la trasmissione Oe1-Morgen Journal, il ministro del Turismo austriaco Elisabeth Koestinger (OeVP).



“Il traffico aereo continuerà ad essere limitato”, ha aggiunto Koestinger. Inizialmente le possibilità di viaggio verso nazioni limitrofe all’Austria, quali Germania e Svizzera, saranno possibili in auto o in treno.