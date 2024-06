Stoltenberg frena: "La Nato non intende schierare forze in Ucraina"

Stoltenberg: “La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina"

"La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina". Lo ha sottolineato il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa congiunta a Helsinki con il presidente finlandese, Alexander Stubb. Stoltenberg ha quindi sottolineato che la Nato sta cercando "un impegno finanziario a lungo termine per garantire che saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", aggiungendo che "negli ultimi mesi abbiamo visto alcune lacune, alcuni ritardi nella fornitura di sostegno militare all'Ucraina" e "dobbiamo garantire che ciò non accada di nuovo".

Biden: "Armi Usa non saranno usate per colpire Mosca"

Ma non solo Nato. Arriva anche la frenata degli Stati Uniti. "Le armi americane non saranno usate per colpire Mosca o il Cremlino". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Abc. Le armi americane all'Ucraina "sono autorizzate a essere usate vicino al confine. Non stiamo autorizzando a colpire 200 miglia all'interno della Russia, non stiamo autorizzando attacchi a Mosca e al Cremlino", ha messo in evidenza Biden.