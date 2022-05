Strage Texas, il killer 18enne aveva sparato anche alla nonna prima di uscire

Strage Texas, le foto su Instagram con i fucili pronti: tutto premeditato

Terrore negli Stati Uniti, si è consumata una delle peggiori stragi di sempre in una scuola. La carneficina in Texas, dove un 18enne armato di fucile e pistola è entrato e ha sparato a chiunque incontrasse. Bilancio pesantissimo, 19 bambini morti e due adulti, più lo stesso killer: Salvador Ramos. Il 18enne - si legge sul Corriere della Sera - aveva frequentato la stessa scuola elementare dove è tornato da assassino , da stragista, prendendo di mira bambini tra i 7 e i 10 anni. Lo conosciamo ancora poco. Le notizie sono frammentarie. Capelli lunghi corvini, occhi puntati sul cellulare. La pelle con i segni di qualche impurità. Il viso di un ragazzino che sta per diventare un uomo.

Prima di uscire per la sua folle missione, - prosegue il Corriere - Salvador ha sparato anche a sua nonna, per uccidere. La donna, 66 anni, è ricoverata in un ospedale di San Antonio: non si hanno ancora informazioni precise sulla sua condizione. E poi un’altra traccia: il suo account su Instagram. C'è anche lo spezzone di un dialogo che una giovane donna ha pubblicato ieri, pochi minuti dopo aver saputo della strage alla Robb Elementary School. La conversazione era cominciata il 12 maggio scorso: i due non si conoscevano. Venerdì scorso, Salvador condivide il fotogramma con le armi con questa ragazza, avvertendola: "rispondimi entro un’ora perché voglio rivelarti un segreto". Lei impaurita non rispose e ora si pente: "Avrei potuto fermarlo".

