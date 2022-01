Svizzera e cioccolato: nasce un parco a tema firmato Nestlè. Pronto nel 2025

Svizzera, parco a tema cioccolato Nestlè. La concorrenza non manca

Non poteva che nascere in Svizzera un parco a tema interamente dedicato al cioccolato. Nestlè ha annunciato la prossima realizzazione di questo maxi progetto che nel 2025 sorgerà a Broc, nel cantone di Friburgo. Si tratta di un investimento da 77 milioni di euro, accolto con entusiasmo dalle autorità del cantone che ospiterà il futuro parco sicuramente destinato a far crescere il settore del turismo. “Non sarà un Luna Park con le montagne russe ma un parco di un tutt’altro genere” ha dichiarato Olivier Quillet, direttore del progetto per Nestlé. Il sito scelto è quello della Maison Caillet, storico produttore di cioccolata ricomprato da Nestlé e la cui fabbrica è già il terzo museo più visitato in Svizzera.

La concorrenza, però, non manca e il futuro parco del cioccolato Nestlé dovrà vedersela con gli altri nomi storici della cioccolata svizzera quali Lindt, che ha aperto la House of Chocolate sul lago di Zurigo, Chez Camille Bloch e la Maison di Läderach. Il progetto di un nuovo parco a tema dedicato al cioccolato si colloca in un contesto di crisi per la produzione svizzera che ha molto risentito della pandemia di Covid-19. Secondo il rapporto 2021 di Chocosuisse, l'organizzazione dei produttori di cioccolata elvetici, è stato registrato un calo del fatturato del 14,5%.

