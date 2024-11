In Svizzera ti confessa direttamente Gesù, "l'apparizione" nei confessionali tramite l'IA (e risponde alle domande)

Gesù adesso confessa direttamente. L'esperimento di Lucerna divide i fedeli

Con l'intelligenza artificiale si può fare davvero tutto. L'ultima trovata però divide i fedeli, tra curiosità e indignazione. In una chiesa di Lucerna, in Svizzera, a confessare i credenti non è il prete ma direttamente Gesù. Per due mesi, nella Cappella di San Pietro, fra l'altro la più antica chiesa cattolica della città svizzera, - riporta Il Giornale - centinaia di peccatori curiosi (ma anche di curiosi peccatori) si sono appartati per dialogare non con un semplice sacerdote, bensì direttamente con un simulacro, un avatar del Cristo. Si chiama, piuttosto banalmente, "Gesù IA".

Nel confessionale - prosegue Il Giornale - c'è lo schermo di un computer con l'immagine di Gesù Cristo, al quale, a luce verde accesa, ci si può rivolgere ponendo domande. Materie preferite: fede, morale, problemi di tutti i giorni, logorio della vita moderna etc. Poi "Gesù IA", a luce rossa accesa risponde. L'esperimento ha riguardato 900 fedeli e si è concluso da poco. Le conversazioni sono state trascritte in modo anonimo e quasi 300 visitatori-dialoganti hanno compilato dei questionari appositi. Pare che qualcuno abbia chiesto a "Gesù IA" che cosa pensasse degli abusi sessuali nella Chiesa, o dell'omosessualità, o delle guerre in atto. L'altra novità: nessuna penitenza per i peccati commessi.