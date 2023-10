Svizzera, vince la destra nazionalista. Migranti, vicini dell'Italia blindati

Elezioni in Svizzera, vince la destra anti migranti

I confini blindati con la Slovenia, quelli bloccati dall'Austria, i tradizionali controlli anti migranti e respingimenti della Francia a Ventimiglia. Ora anche la Svizzera chiude ulteriormente il passaggio dall'Italia. O almeno così pare possa accadere, visti i risultati delle elezioni di domenica 22 ottobre. Il Partito Popolare Svizzero (SVP), forza considerata populista di destra, è infatti destinato a rafforzare ulteriormente la sua posizione di maggiore forza politica in parlamento, con gli elettori sembrano appoggiare la posizione dura del partito contro l'immigrazione di massa.

I risultati finali per la Camera dei Rappresentanti, che conta 200 seggi, mostrano che il Partito Popolare ha guadagnato nove seggi (per un totale di 62), i Socialdemocratici ne hanno guadagnati due (41) e il Partito di Centro ne ha guadagnato uno (29). I Radicali-Liberali ne hanno perso uno (28), i Verdi ne hanno persi cinque (23) e i Verdi Liberali sei (10). Nel Senato, composto da 46 seggi, il Partito di Centro e i Radicali-Liberali hanno finora ottenuto il maggior numero di seggi, ma poiché in alcuni cantoni nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta (più del 50% dei voti), sarà necessario un secondo turno. Questi si svolgeranno a novembre.

"Abbiamo ricevuto un mandato molto chiaro dalla popolazione svizzera per mettere sul tavolo questioni che le stanno a cuore, come l'immigrazione clandestina", ha dichiarato il presidente dell'SVP Marco Chiesa. Tra le proposte del partito c'è quella di mantenere la popolazione del Paese, attualmente di 8,8 milioni, a 10 milioni fino al 2050, citando le preoccupazioni per la protezione della natura e le infrastrutture sovraccariche. Gli attacchi all'immigrazione sono da tempo un punto fermo dell'SVP, che per due decenni è stata la fazione più numerosa in parlamento.

La Commissione federale contro il razzismo, segnalano media internazionali come il Guardian, ha accusato l'SVP di condurre una campagna "xenofoba" a seguito di annunci sui social media che cercavano di fomentare le paure sui migranti. I post mostravano coltelli insanguinati, criminali incappucciati, volti contusi e donne spaventate, accompagnati dalla domanda se questa potesse essere la "nuova normalità". La campagna dell'SVP ha cercato anche di mettere a repentaglio le battaglie culturali, con la promessa di affrontare la "cultura dell'annullamento" e di combattere quella che ha descritto come "follia woke".

La vittoria dell'SVP ecciterà coloro che vogliono che il partito si concentri su posizioni radicali invece di cercare di forgiare compromessi, rompendo di fatto la prassi della politica svizzera degli ultimi decenni. "Se i partiti più deboli ottengono risultati con una campagna come questa, allora non c'è alcun incentivo a collaborare", ha dichiarato Georg Lutz, professore di scienze politiche all'Università di Losanna, a Bloomberg. Tuttavia, l'esito delle elezioni parlamentari è molto meno determinante per la politica futura in Svizzera rispetto ad altri Paesi, poiché le iniziative e i referendum, che si tengono più volte all'anno, danno agli elettori la possibilità di esprimersi su tutto, dall'imposta sulle società all'immigrazione. I socialdemocratici "dovranno probabilmente ricorrere maggiormente ai plebisciti per correggere" lo spostamento a destra, ha dichiarato a SRF Priska Seiler Graf, legislatrice di Zurigo.

Sta di fatto che la Svizzera si aggiunge alla lista di paesi in cui le elezioni hanno portato a un'ascesa della destra. Dalla vittoria di Giorgia Meloni in Italia al successo di Alternative für Deutschland, che ha recentemente vinto la sua prima elezione in un consiglio distrettuale in Germania. In Austria, il partito anti-immigrati Freedom è in testa ai sondaggi in vista delle elezioni del prossimo anno. In Finlandia, l'estrema destra fa parte del nuovo governo di coalizione, mentre in Svezia sostiene il governo in cambio di importanti concessioni politiche.