Taiwan a Draghi: “Condividiamo con l’Italia i valori di democrazia e libertà”

L’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, per voce del Rappresentante, Amb. Andrea Sing-Ying Lee, desidera esprimere le proprie congratulazioni al Professor Mario Draghi per la recente nomina a Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e per la larga fiducia ottenuta dal suo Governo presso i due rami del Parlamento.

Si desidera inoltre sottolineare le parole espresse dal Professor Draghi durante il discorso tenuto al Senato il giorno 17 febbraio, nello specifico il passaggio in cui dichiara di seguire con preoccupazione ciò che sta accadendo nei Paesi dove i diritti dei cittadini sono spesso violati e il passaggio in cui dichiara di seguire con preoccupazione l’aumento delle tensioni in Asia intorno alla Cina.

Queste parole evidenziano l’interesse rivolto dal Presidente del Consiglio e dal Governo Italiano nei confronti della pace e della stabilità per una continuativa prosperità e collaborazione tra i Paesi dell’Indo Pacifico, sensibilità che riconosciamo e apprezziamo.

Taiwan e l’Italia condividono i valori e i principi di democrazia e di libertà, con sistemi di stato di diritto e di governo trasparente. Il popolo e il governo taiwanese sono desiderosi e disposti a collaborare con l’Italia per il raggiungimento di tutti i nobili scopi condivisi, per il benessere dei rispettivi Paesi e per la pace e la stabilità internazionale.