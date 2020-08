Taiwan, modello della lotta al coronavirus, chiede di far parte di Oms e Onu

Taiwan, esempio positivo contro il Covid-19

Il 2020 è l’anno in cui il mondo è stato colpito da una crisi sanitaria senza precedenti, per la pandemia da Covid-19, ma è anche il 75° anniversario della firma della Carta delle Nazioni unite. Ora più che mai, la comunità globale deve compiere uno sforzo comune per costruire un futuro migliore e più sostenibile, come richiesto dall'Onu e dai suoi stati membri. Taiwan è pronta e desiderosa di partecipare a questi sforzi.

Con meno di 500 casi confermati e sette decessi, l’isola ha contenuto con successo l’ondata di coronavirus, e l’ha fatto senza lockdown: “Le scuole sono rimaste chiuse solo per due settimane a febbraio. Anche le partite di baseball sono ricominciate ad aprile. Inizialmente dei cartonati sostituivano la folla, ma a metà luglio le partite sono tornate a pieno regime, con un pubblico fino a 10.000 spettatori”, ha dichiarato Jaushieh Joseph Wu, ministro degli Affari Esteri di Taiwan.

Tutto ciò è dovuto in gran parte alla rapidità con cui ha adottato le misure di contenimento, tra le quali l'istituzione di un Centro di comando centrale per le epidemie, l'implementazione di rigorosi controlli alle frontiere e procedure di quarantena, e la condivisione trasparente delle informazioni, oltre a garantirsi forniture mediche di alto livello e in quantità sufficiente da poterne anche inviare anche a paesi esteri. Alla fine di giugno, Taiwan aveva donato 51 milioni di mascherine chirurgiche, 1,16 milioni di mascherine N95, 600mila camici isolanti, 35mila termometri frontali e altri materiali medici a più di 80 paesi, inclusi Stati Uniti e nazioni europee, tra cui l’Italia.

Nella Dichiarazione per il 75° anniversario delle Nazioni unite, i governi e i capi di stato riconoscono che solo lavorando insieme in solidarietà si potrà porre fine alla pandemia e affrontarne le conseguenze con successo. Allo stesso modo, nelle osservazioni al Segmento di alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite su "Multilateralismo dopo il Covid-19: di che tipo di Onu abbiamo bisogno per il 75° anniversario?" in luglio, il Segretario generale delle Nazioni unite António Guterres ha affermato che un multilateralismo inclusivo, efficace e interconnesso aiuterebbe gli sforzi globali per promuovere la ripresa e la continua attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg).

Taiwan e le Nazioni unite

“Non possiamo essere più d'accordo” commenta Jaushieh Joseph Wu, “tuttavia, a Taiwan, una democrazia modello del mondo, continua a essere impedito di partecipare e scambiare esperienze e informazioni con il sistema delle Nazioni Unite. Anche se la pandemia ha reso la comunità internazionale profondamente consapevole dell'esclusione ingiusta e discriminatoria di Taiwan dall'Organizzazione Mondiale della Sanità” la Repubblica popolare cinese (Rpc) continua a fare pressioni sull'Onu affinché “utilizzi un'interpretazione errata della Risoluzione 2758 (XXVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1971 come base giuridica per il blocco di Taiwan”.

Anche ai giornalisti e media taiwanesi viene negato l'accredito per seguire le riunioni dell’Onu.

Ma il ministro Wu specifica che “Taiwan non è, né è mai stata, parte della Rpc. Il nostro Presidente e la nostra legislatura sono eletti direttamente dal popolo di Taiwan. Inoltre, i controlli alle frontiere istituiti durante la pandemia offrono ulteriori prove per contrastare le false affermazioni della Rpc. L'Onu deve riconoscere che solo il governo democraticamente eletto di Taiwan può rappresentare i suoi 23,5 milioni di persone; la Rpc non ha il diritto di parlare a nome di Taiwan”.

Di certo, non poter sfruttare l’esperienza taiwanese nel combattere la pandemia sarebbe una grave perdita per la comunità globale, non solo in ambito sanitario ma anche economico, per quanto riguarda le misure attuali e gli sviluppi futuri. Come precisa Jaushieh Joseph Wu: “La nostra economia si è dimostrata resiliente: la Banca asiatica di sviluppo ha previsto che la performance economica di Taiwan nel 2020 sarebbe stata la migliore tra le quattro tigri asiatiche, l'unica a mostrare una crescita positiva. Inoltre, molti dei nostri indicatori Sdg, tra cui uguaglianza di genere, crescita economica, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, riduzione della disuguaglianza e buona salute e benessere, hanno raggiunto livelli paragonabili a quelli dei paesi Ocse”.

Taiwan aiuta da tempo i paesi partner in Africa, Asia, Caraibi, America Latina e Pacifico a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo in ambiti come l'energia pulita, la gestione dei rifiuti e la prevenzione dei disastri naturali, “ma potremmo fare molto di più se avessimo la possibilità di partecipare alle attività, alle riunioni e ai meccanismi delle Nazioni Unite”, conclude Wu.