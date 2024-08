Telegram, Durov trasferito in tribunale dopo il fermo. Mandato d'arresto anche per il fratello

Durov in tribunale dopo la fine del fermo di polizia

Il fondatore di Telegram Pavel Durov è stato rilasciato dalla polizia alla fine del fermo che scadeva stasera ed è stato trasferito nel primo pomeriggio al tribunale di Parigi in vista di una possibile incriminazione: è quanto ha appreso l'Afp da una fonte vicina al caso.

Politico, mandati d'arresto per Durov e il fratello a marzo

Le autorità francesi hanno emesso mandati di arresto a marzo per il ceo di Telegram Pavel Durov e per il fratello co-fondatore Nikolai, secondo un documento amministrativo francese visionato in esclusiva da Politico.eu. Il documento indica che l'indagine sotto copertura francese su Telegram è più ampia e ha avuto inizio mesi prima di quanto si sapesse in precedenza. Il caso ruota attorno al rifiuto di Telegram di collaborare con un'inchiesta della polizia francese sugli abusi sessuali su minori.