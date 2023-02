Terremoto, la neonata con il cordone ombelicale e la bimba di 10 anni. Vive

Terremoto Turchia, i feriti più di 70 mila. Soccorsi bloccati in Siria

Il terremoto in Turchia e Siria fa registrare un numero di vittime altissimo, il bilancio è salito ben oltre i 21mila decessi e i feriti sono più di 70mila. In questo dramma però si registrano anche due belle notizie: sono state estratte vive dopo 90 ore una ragazzina di 10 anni e addirittura una neonata, con ancora il cordone ombelicale attaccato. I vigili del fuoco di Antalya hanno lavorato per oltre 7 ore per tirare fuori la bambina intrappolata sotto le macerie di un palazzo nella provincia di Hatay. A Jandairis, città della Siria duramente colpita dal terremoto, i soccorritori hanno scoperto una neonata viva, sotto le macerie di un palazzo di quattro piani, ancora legata dal cordone ombelicale alla madre deceduta. La bambina è l'unica sopravvissuta della sua famiglia. I soccorritori hanno infatti trovato i corpi del padre, della madre, delle sue tre sorelle, di suo fratello e di sua zia.

Sono ormai più di 21 mila i morti del terribile terremoto che ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria. Il bilancio delle vittime in Turchia ha superato quota 17 mila, vale a dire il triste primato del sisma che colpì Izmit nel 1999, che per anni e' stato il secondo più letale della storia della Turchia e ora e' passato al terzo posto. Un bilancio inevitabilmente destinato ad aumentare nelle prossime ore, sono infatti più di 70 mila i feriti e le operazioni di soccorso e ricerca vanno avanti nella maggioranza dei centri colpiti dal sisma. Solo a Urfa e Kilis infatti le ricerche sono giunte al termine. Il primo un piccolo centro, la seconda una città tra le meno colpite. In Siria i morti nelle aree controllate dal governo sono 1.262 e 1.930 in quelle sotto il controllo dei ribelli nel Nord-Ovest. In totale in Siria i feriti risultano essere 5.158. In Siria, oltre al convoglio Onu, sono giunti soccorsi da Russia e Iran, due Paesi da sempre alleati del regime del presidente siriano Bashar al Assad.