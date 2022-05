Texas, problemi di identità sessuale dietro alla strage di bambini a scuola

Strage Texas, Salvador Ramos discriminato. Lo ha fatto per vendetta

Salvador Ramos, il killer 18enne che ha ucciso 19 bambini e due maestre in una scuola del Texas, soffriva per un difficile rapporto con la sua identità sessuale. Ci sarebbe questo dietro al folle gesto compiuto e rivendicato sui social. Sul suo profilo Instagram le foto con abiti femminili. L'omicida della scuola di Uvaled, in Texas, è rimasto all'interno dell'istituto per circa 40 minuti prima di essere ucciso,. Lo ha detto alla CNN il direttore del dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, Steven McCraw, durante una conferenza stampa. restano comunque senza risposta diverse domande sulla sequenza temporale degli eventi.

Un giovane studente è stato arrestato alla periferia di Dallas, nel Texas, per essersi recato al suo istituto scolastico con due fucili nel suo veicolo. Lo ha riferito il dipartimento di polizia di Richardson, località che si trova a 560 km da Uvalde dove ieri si è verificata la strage da parte di un ragazzo di 18 anni che ha ucciso 19 bambini e due maestre. La polizia ha ricevuto una chiamata alle 10.55 ora locale per avvertire che un giovane stava camminando con un fucile verso il Berkner Institute.

