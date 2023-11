Tradizionalista e anti-Bergoglio: vescovo Usa rimosso dal Papa

Papa: rimosso mons. Strickland, vescovo tradizionalista Usa

Papa Francesco ha sollevato dal governo pastorale della Diocesi di Tyler (Usa) monsignor Joseph E. Strickland e ha nominato il vescovo di Austin, monsignor Joe Vasquez, come Amministratore Apostolico della Diocesi resasi vacante. Lo rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. La decisione e' giunta dopo la visita apostolica disposta dal Papa nel giugno scorso nella diocesi di Tyler e affidata a due vescovi statunitensi.

Il Santo padre per prassi, in questi casi, spinge alle dimissioni, ma non arriva alla rimozione forzata. Dietro la mossa forzata il rifiuto di Strickland a fare un passo indietro. Secondo alcuni, la visita apostolica era dovuta alle posizioni inconciliabili di mosignor Strickland con il nuovo corso avviato da Papa Francesco.

Monsignor Strickland, vigoroso difensore delle posizioni dottrinali e dogmatiche della Chiesa cattolica sul matrimonio, sulla vita umana e sulla liberta' religiosa, era dichiaratamente tradizionalista e contrario al Pontificato di Bergoglio. Nel 2023 ha annunciato che il cammino sinodale avrebbe introdotto numerose innovazioni in materia di matrimonio, eucarestia, sessualita'.