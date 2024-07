Trump, anche l'Iran vuole ucciderlo: svelato il piano. Allarme rosso sicurezza

Usa, tutte le falle sulla sicurezza: Trump nel mirino anche di Teheran

L'attentato a Donlad Trump non è stato un fatto isolato, l'intelligence americana ha svelato che anche l'Iran sta cercando il modo di far fuori l'ex presidente degli Stati Uniti. Secondo la Cnn - e lo riporta Il Corriere della Sera - gli 007 hanno ricevuto nelle scorse settimane un'informazione su un presunto piano di Teheran per uccidere Trump.

Una ritorsione per l’eliminazione del generale iraniano Qaseim Soleimani a Bagdad nel 2020 decisa dall’allora presidente Trump. Allerta che ha spinto il Secret Service ad adottare misure di sicurezza supplementari a tutela del candidato. L’attentato compiuto da Thomas Crooks ha però dimostrato che lo scudo era perforabile e insufficiente. E Crook non era certo un sicario reclutato da un servizio segreto ma un giovane che si è limitato a frequentare il poligono. È probabile che la vicenda accentuerà le critiche nei confronti dell’agenzia.

Allarme rosso sulla protezione a Donald Trump negli Usa, dopo l'attentato. La situazione sembra stia sfuggendo di mano. Un homeless è stato ucciso dalla polizia in un quartiere residenziale di Milwaukee, a poco più di un chilometro da dove è in corso la convention Repubblicana. Gli agenti coinvolti nell’episodio provengono dall’Ohio, e fanno parte del contingente speciale di 4500 poliziotti che si è aggiunto alle autorità locali per mettere in sicurezza la città del Wisconsin in occasione dell’evento politico. Tre agenti hanno sparato a un uomo che, dopo una lite con un altro homeless, si era diretto verso di loro armato di coltello, nel quartiere di King Park, vicino a un centro di servizi sociali.