Trump, dall’ospedale conferma che andrà a vincere il Coronavirus

'Il Presidente Trump un guerriero. Ha passato ogni giorno degli ultimi tre anni e mezzo a combattere per il popolo americano. E’ un patriota e noi siamo orgogliosi di chiamarlo ‘il nostro Presidente’. Il Presidente è al Walter Reed Hospital, positivo al Covid-19 ma sta rispondendo molto bene alla malattia.Vogliamo dare a tutti i patrioti americani la possibilità di mandare un messaggio al Presidente perchè noi sappiamo quanto Lui apprezzi le parole di un patriota come te, Daniele’, questo è uno degli ultimi messaggi ’’tailor made’ che la macchina elettorale di Trump manda ogni giorno a chi per errore, volontà, curiosità o lavoro si iscrive alla potente rete mediatica che mitraglia, così come fa quella di Joe Biden, a raffica una media di 50 mail al giorno con news, partecipazione a sondaggi e richieste di fondi da 20 dollari a salire.Nelle rete trumpiana arrivano messaggi dal vicepresidente, dai figli, dalla moglie per finire con il genero. Un’intera famiglia in campagna elettorale permanente. La rete di Biden si concentra di più e solo sul politico in corsa, sulla sua vice Kamala Harris e sulla moglie.

Questa volta però, in occasione del fatto grave ed eccezionale del ricovero il messaggio lo ha mandato Donald Trump, 'il guerriero', direttamente dall’ospedale.

Vestito con camicia aperta e blazer ha assicurato tutti che ritornerà velocemente approfittando dell’occasione per difendersi dalla pioggia di critiche che gli sono piovute addosso per aver permesso facilmente al virus di attaccarlo.

’Tutti mi hanno detto in questi mesi di stare chiuso, di non vedere gente, di non parlare. Ma io sono il Presidente del Paese più potente al mondo, non potevo chiudermi in casa, al sicuro e dire ‘Passi quello che passi io sto al sicuro. Dovevo affrontare il problema, un leader lo deve fare. Nessun grande leader non lo avrebbe fatto’.

Non si sa veramente quando si sia contagiato perchè, negli ultimi quindici giorni, la sua attività è stata molto intensa. Dalla giornata di nomina della giudice Amy Barret, al dibattito elettorale con Joe Biden, fino ad un meeting in Minnesota dove era presente l’assistente Hope Hicks incriminata di averlo contagiato.

In ogni caso nel video Trump si è mostrato fiducioso di tornare presto alla campagna ma ha confermato che ’si sente bene ma che i prossimi due giorni saranno decisivi’.

E poi nel suo stile da ‘guerriero’ per i suo fans, da ’spaccone’ per i suoi detrattori ha chiuso con ‘Forza, andiamo a vincere contro questo Coronavirus o come diavolo si chiama’, dimenticandosi di chiamarlo come lo aveva sempre nominato in modo sprezzante ‘ il virus cinese’. Auguri Presidente, in ogni caso.