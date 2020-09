Trump: dopo gli Emirati, anche il Bahrein normalizza i rapporti con Israele

Il presidente Usa, Donald Trump, annuncerà oggi la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Bahrein, che seguono così quanto già fatto dagli Emirati Arabi Uniti il mese scorso. Lo scrive il Times of Israel, citando due fonti a conoscenza del dossier e secondo le quali Trump farà l'annuncio dalla Casa Bianca intorno alle 13 locali (le 19 in Italia). Non è ancora chiaro se il Bahrein si unirà alla firma del cosiddetto Accordo di Abramo tra Israele ed Emirati il 15 settembre alla Casa Bianca o se semplicemente annuncerà la sua intenzione di stabilire relazioni con lo Stato ebraico.