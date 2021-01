Trump e Melania lasciano la Casa Bianca. "In qualche modo torneremo"

Usa, Trump: il presidente saluta dalla Joint Base Andrews

"Combatterò per voi. Vedrete cose incredibili e ricordatevi di noi. Torneremo in qualche modo". Così Donald Trump alla cerimonia di saluto alla Joint Base Andrews, nell'ultimo discorso da presidente Usa, lasciando intendere di non volere abbandonare la scena politica. Trump ha ringraziato i suoi collaboratori, il vicepresidente Mike Pence, la moglie e "alcuni membri del Congresso" e ha definito i 76 milioni di voti ottenuti alle presidenziali dello scorso novembre un successo "storico".

Trump ha lasciato una lettera per Biden alla Casa Bianca

Rispettando la tradizione, riferisce la Cnn, Trump ha lasciato alla Casa Bianca una lettera per il suo successore Joe Biden.

Donald e Melania mano nella mano lasciano la Casa Bianca

Donald e Melania Trump mano nella mano per la partenza definitiva dalla Casa Bianca. Entrambi vestiti di nero, con il solo tocco di rosso della cravatta di lui, i Trump hanno attraversato il prato della White House tenendosi per mano fino all'elicottero che li avrebbe portati alla base di Andrews. All'arrivo nella base, Trump è sceso per primo e, quando Melania lo ha raggiunto alla base della scaletta, ha afferrato la mano guantata di nero della moglie. Lei non ha respinto la mano, come è accaduto in altre occasioni, molto commentate sul web. Trump ha tenuto stretta la mano di Melania fino a quando la coppia è arrivata sotto il palco e ha cominciato a salutare. Nessuno dei due ha mai indossato la mascherina.

Trump: "Abbiamo realizzato il più grosso taglio alle tasse nella storia del nostro paese"

Gli Stati Uniti presto usciranno dalla crisi e in campo economico "inizieranno ad arrivare numeri incredibili". "Abbiamo lavorato sodo. Come direbbero gli atleti, in campo abbiamo dato tutto". Così Trump dichiara a sostenitori e amici accorsi per salutarlo alla Joint Base Andrews, nel Maryland, rivendicando i risultati raggiunti dalla sua amministrazione.

"Abbiamo fatto la più grande riduzione delle tasse nella storia del nostro paese". "Abbiamo il più grande Paese e la più grande economia del mondo", ha sottolineato.

Melania: "E' stato il mio più grande onore"

"Essere la first lady è stato il mio più grande onore" ha invece dichiarato Melania Trump prima di salire a bordo dell'Air Force One con Donald Trump per l'ultima volta da presidente degli Stati Uniti. "Grazie per il vostro amore e sostegno - ha detto visibilmente emozionata. Sarete nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Dio vi benedica. Benedica le vostre famiglie e la nostra grande nazione. Grazie".