Trump conquista tutti, dopo Musk anche Zuckerberg si "converte". Cena tra i due a Mar-a-Lago dopo averlo bannato su Fb

Trump a cena con Zuckerberg, dopo la vittoria del tycoon alle presidenziali Usa è cambiato tutto

Donald Trump, dopo aver di fatto nominato suo braccio destro Elon Musk, riesce a portare dalla sua anche il re dei social Mark Zuckerberg. I due non erano in grande simpatia, visto che dopo i fatti del 6 gennaio 2021 con l'assalto al Congresso ad opera dei fedelissimi di Trump, il proprietario di Facebook - riporta Libero - aveva deciso di bannare il tycoon dai suoi social. Ma, dopo le elezioni che hanno visto trionfare Trump, ora tutto sembra essere decisamente cambiato. Tanto che Zuckerberg è stato inviato a cena dal presidente eletto a Mar-a-Lago e non ha certo rifiutato. È stato il vice capo dello staff per le politiche della Casa Bianca, Stephen Miller, a rivelare a Fox News l’incontro nel resort di Trump.

"Mark - ha sostenuto Miller - ha i propri interessi e la propria compagnia, ma ha detto chiaramente di voler sostenere il rinnovamento dell’America sotto la guida del presidente Trump". Mesi fa, - prosegue Libero - in un libro intitolato "Save America", il tycoon aveva accusato Zuckerberg di aver "complottato" contro di lui durante le elezioni del 2020 e aveva minacciato una rappresaglia se questa cosa si fosse ripetuta nelle presidenziali di novembre.