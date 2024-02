Trump, niente immunità per assalto a Congresso. "Farò ricorso a Corte Suprema"

Trump, niente immunità per l'assalto al Congresso. Il tycoon annuncia: "Farò ricorso alla Corte Suprema"

Donald Trump non è immune a procedimenti giudiziari per presunti crimini commessi durante la sua presidenza, per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020, compreso l'assalto a Capitol Hill. Lo ha stabilito la corte d’appello federale di Washington. La sentenza, riporta Cnn, rappresenta un duro colpo per la difesa di Trump nel caso di sovversione elettorale federale intentato contro di lui dal procuratore speciale Jack Smith. L'ex presidente aveva sostenuto che la condotta che Smith gli imputava faceva parte dei suoi doveri ufficiali di presidente e quindi lo proteggeva da ogni responsabilità penale. “Per il suo caso penale - hanno scritto nel documento i tre giudici - l’ex presidente Trump è diventato il cittadino Trump, con tutte le garanzie di qualsiasi altro imputato”.

“Ma - hanno aggiunto - qualsiasi immunità che avrebbe potuto proteggerlo mentre era presidente, non lo protegge più in questo processo”.

“Se provati, i presunti tentativi dell’ex presidente Trump di restare al potere nonostante avesse perso le lezioni furono un assalto senza precedenti alle istituzioni americane”.

Donald Trump farà ricorso alla Corte Suprema federale di Washington contro la decisione della Corte d’appello che gli ha negato l’immunità dai processi. Lo ha dichiarato il portavoce dell’ex presidente degli Stati Uniti. La corte ha dato ai legali del tycoon tempo fino al 12 febbraio per presentare l'appello.